Понедельник, 22 Февраля 2021 17:38

АрмИнфо. Министерство высокотехнологической промышленности (ВТП) Армении выступило с разъяснением из-за разгоревшегося скандала вокруг участия армянской стороны в международной выставке International Defense Conference & Exhibition в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

Отметим, что накануне разразился скандал в связи с тем, что павильон Армении на выставке оказался пустым и вместо образцов вооружения армянского ВПК в павильонах были представлены лишь буклеты. Как выяснилось из-за халатной организации доставки армянской оборонной продукции на выставку, груз еще пока по неизвестным причинам застрял в Москве и не был во время доставлен в Абу-Даби. На фоне разразившегося скандала и ввиду того, что государством были выделены не малые средства для участия в выставке, Министерство вынуждено было оправдываться.

Так, в заявлении ведомства, в частности говорится: "Касательно участия Армении в международной военно-промышленной выставке IDEX-2021, в частности отсутствия экспонатов в павильоне армянских компаний, сообщаем, что доставка экспонатов была организована заранее, с расчетом, что они будут на месте в установленный срок, до открытия выставки.

Из-за логистических проблем образцы армянской военной техники не дошли до Абу- Даби. Для выяснения обстоятельств произошедшего по приказу министра проводится служебное расследование.

Несмотря на возникшую проблему, армянские компании эффективно работают на выставке для достойного представления своей продукции. Они устанавливают контакты с международными партнерами, открывают для себя новые возможности и рынки сбыта, изучают международный опыт в области военной техники".

Как ранее сообщало АрмИнфо, решением премьер-министра РА Никола Пашиняна армянская делегация во главе с министром высокотехнологической промышленности Акопом Аршакяном принимает участие в международной выставке International Defense Conference & Exhibition в Абу-Даби.

Решением премьер-министра, расходы на поездку делегации произведены за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом РА на 2021 год для заграничных командировок. Принято к сведению, что суточные расходы армянской делегации возьмет на себя приглашающая сторона. Министру высокотехнологичной промышленности поручается представить отчет о результатах командировки в ОАЭ в МИД РА в трехдневный срок после возвращения с командировки.

Отметим, что международная выставка-конференция технологий обеспечения безопасности и методов обороны International Defense Conference & Exhibition или сокращенно IDEX 2021 пройдет с 21 по 25 февраля в столице ОАЭ - Абу-Даби.

Выставка посвящена технологиям обеспечения общественной и государственной безопасности. Показ образцов вооружения, в том числе, колесной и гусеничной техники, будет продолжен и в этот раз. Тематика выставки очень актуальна, она подчеркивает необходимость интеграции и сотрудничества в противооборонных технологиях. Это уникальная платформа для создания и укрепления отношений с правительственными ведомствами, предприятиями и вооруженными силами, в 2019 году выставка привлекла 1200 компаний-экспонентов и более 100 тысяч посетителей. В этом году IDEX 2021 традиционно пройдет совместно с выставкой военно-морского флота.

Примечательно, что согласно пресс-релизу, опубликованному IDEXВ первые в истории IDEX на мероприятии будет павильон Израиля, в котором примут участие более 30 компаний, занимающихся вопросами обороны и безопасности.