Понедельник, 22 Февраля 2021 16:46

АрмИнфо. Процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) завершен, и документ вступит в полную силу 1 марта 2021 года. Об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Армении.

В ЕС напомнили, что CEPA было подписано Арменией и Европейским союзом в ноябре 2017 года. Соглашение обеспечивает долгосрочную основу для углубления отношений между ЕС и Арменией, укрепляет верховенство закона и систему правосудия, поддерживает реформу государственного управления и поддерживает сотрудничество в различных областях, таких как энергетика, транспорт и окружающая среда. Это также ведет к улучшению деловой среды и новым возможностям в таких сферах как торговля и инвестиции.

"Европейский Союз является крупнейшим донором финансовой помощи в Армении, основной целью которого является улучшение условий жизни всех армян, особенно в регионах. Полная ратификация документа создает основу для еще более тесного сотрудничества в поддержку устойчивости и экономического развития Армении в периоды, когда это очень необходимо", - сказала посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин.

"В этой связи, на протяжении всей этой неделе делегация ЕС в РА будет поделиться важными достижениями в отношениях между Евросоюзом и Арменией в рамках CEPA", - заявили в ЕС.