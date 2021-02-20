Суббота, 20 Февраля 2021 13:41

АрмИнфо. Защита соучредителя медиахолдинга <Каряк медиа> Карена Бекаряна, который накануне был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, опровергает причастность своего подзащитного к каким-либо фейкам.

Так, адвокат Бекаряна Гор Микаелян на своей странице в Facebook написал, что его подзащитный задержан по уже известному делу.

"Жалоба на законность задержания моего подзащитного была подана вечером в суд первой инстанции города Еревана. Я заявляю, что мой подзащитный Карен Бекарян, не имеет никакого отношения к фейку Facebook. Если у него возникает необходимость что- то сказать, он всегда говорит это открыто от своего имени, не скрываясь под фейком", - заявил Микаелян.

Отметим, что накануне вечером СНБ Армении провела обыски в домах и офисах политолог, соучредителя медиахолдинга <Каряк медиа> Карена Бекаряна, бывшего руководителя аппарата парламента Ара Сагателяна и его помощника Мгера Авагяна, эксперта по геополитике Южного Кавказа Анжелу Элибегову и специалиста по конституционному праву Гоар Мелоян.

Как сообщил вечером журналистам правозащитник Рубен Меликян, вышеуказанные лица они обвиняются в нарушении правил распространения информации при военном положении и распространении межнациональной вражды и ненависти. Меликян сообщил, что адвокаты задержанных намерены обжаловать решения о задержании, при этом назвав процесс политическим преследованием.

Ночью, Анжелу Элибекову и Гоар Мелоян после допроса отпустили на свободу. Элибекова сообщила, что у нее конфисковали ноутбук и мобильный телефон.

"У меня нет представления о происходящем и не знаю почему оказалась в здании СНБ. Изъяли мой личный телефон и рабочий компьютер, в котором была рабочая информация, в том числе, о военных преступлениях Азербайджана, которую я должна была передать омбудсмену Армении",- в беседе с журналистами заявила Элибегова.

В свою очередь Мелоян добавила, что сначала в их рабочих кабинетах был проведен обыск, после чего их подвергли приводу, при этом не показав решения суда на проведение обыска. "Не могу сказать в рамках кого дела был осуществлен обыск. Они изъяли ряд личных вещей, компьютеры, полностью изучили папки, где не было интересующих их материалов", - сказала она, добавив, что их допрашивали как подозреваемых, и они отказались давать показания.