Четверг, 18 Февраля 2021 14:46

АрмИнфо. Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, с 15 марта в течение четырех месяцев будут получать пособие. Соответствующее решение принято на заседании правительства Армении 18 февраля.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Месропа Аракеляна, размер помощи на каждого человека, включая несовершеннолетних детей, составит в 68 тысяч драмов. Содействием не смогут воспользоваться лица мужского пола в возрасте от 18 до 63

лет, не имеющие инвалидности. Для получения пособия пенсионерам и инвалидам не нужно будет подавать заявления, они будут получать пособие автоматически вместе с пенсиями или пособиями по инвалидности. Остальные граждане с 25 февраля смогут подавать электронные заявления на портале online.ssa.am. Выдача новых пособий начнется с 15 марта, безналичным способом (на банковские карты).

Министр подчеркнул, что пособие в 68 тысяч драмов и ранее выдавалось беженцам из Карабаха, но оно было единовременным, и им смогли

воспользоваться около 100 тысяч человек. Теперь же пособие будет выдаваться в течение четырех месяцев. Кроме того, напомнил Месроп

Аракелян, 35-37 тысяч человек, которые сейчас не могут вернуться в свои дома, находящиеся на территории, перешедшей под контроль Азербайджана, получат единовременную поддержку в 300 тысяч драмов. 30 тысяч человек уже получили эти суммы, еще около 7 тысяч должны получить. Неточность в определении их числа возникла в силу того, что некоторые из них были прописаны не на территориях, перешедших к Азербайджану, а в Армении или в Карабахе.

Всего, как заметил министр, реализуются около 20 программ содействия жителям Арцаха Карабаха, общий размер которых составлял 25 мрд драмов, из которых уже выделено 21,5 млрд. С учетом 4-месячных пособий общий бюджет поддержки составит 55 млрд драмов.