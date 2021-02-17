Среда, 17 Февраля 2021 11:36

АрмИнфо.Петиция на веб-сайте австралийского парламента, призывающая к признанию Республики Арцах, была представлена Палате представителей и передана министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Как сообщает Армянский национальный комитет Австралии (ANC-AU), в общей сложности 3164 австралийца подписали петицию ANC-AU, призывающую законодателей и правительство страны последовать примеру французского парламента, Законодательного собрания Нового Южного Уэльса и других законодательных органов и признать право на самоопределение Республики Арцах, часть которой в настоящее время оккупирована Азербайджаном после широкомасштабной военной агрессии, осуществленной при поддержке Турции и при вовлечении наемников осенью прошлого года.

В соответствии с требованиями петиции, у министров есть 90 дней для ответа на нее с момента ее представления в Палате представителей.

"Петиция была рассмотрена на недавнем заседании комитета и подтверждена как отвечающая требованиям к петициям. Он был представлен Палате представителей 15.02.2021 и недавно передан министру иностранных дел", - отмечается в письме Постоянного комитета по петициям.

"Мы с нетерпением ждем ответа от министра иностранных дел, которого

мы призываем привести правительство Австралии на сторону правосудия и

поддержать безопасность и неприкосновенность нашей исконной родины",

- сказал исполнительный директор ANC- AU Хейг Кайсериан