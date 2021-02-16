Вторник, 16 Февраля 2021 23:27

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян не претендует более ни на какие высокие должности. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Армньюз». По его словам, он готов помогать восстанавливать страну в качестве советника, но ни в коем случае не руководить ею.

При этом Саргсян сказал, что его обвиняют в том, что он в 2015 году обещал после конституционных реформ и не быть премьер-министром, однако это, как выразился он, совсем иной разговор. Хотя справедливости ради отметим, что в первой части своего интервью вскользь отметил, что должен был оставаться в должности руководителя страны потому что находился в переговорном процессе.

Третий президент, однако, отметил, что руководимая им Республиканская партия будет продолжать активно действовать и будет участвовать во внеочередных выборах, которые считает обязательными. Саргсян сказал, что премьер не сможет уклониться от требования дня и уйти от проведения выборов, хотя и на днях заявил, что передумал об их проведении.

Саргсян счел важным, чтобы страну возглавили мудрые и активные люди, которые могли бы вытащить ее из нынешнего состояния. При этом он счел совершенно неправильным продолжать находиться в состоянии разочарования, так как Армении надо жить дальше и развиваться. В истории армянского народа были и более горестные страницы, но народ находил в себе силы и всегда выходил победителем.

Говоря о политике нынешних властей Саргсян отметил, что ложь стала настолько распространена, что перешла все видимые и невидимые пределы, а государственный подход и вовсе отсутствует. Серж Саргсян отметил, что действующий премьер-министр приписывает себе функции главы государства, но главой государства является президент.

Более того, премьер-министр даже не осознает степени ответственности перед народом. Он не осознавал это даже тогда, когда, нарушив все дипломатические нормы, пытался поставить под угрозу авторитет ОДКБ. Он даже не понимал, что завтра-послезавтра будут проблемы. Когда премьер, нарушив законы своей собственной страны, не встречал в аэропорту главу государства - постоянного члена СБ ООН, союзника Армении, после чего дал указания фейковым каналам начать работу по повышению своего имиджа. Премьер должен был понимать, что завтра–послезавтра последует наказание. ”Если за спиной ты ведешь закулисные переговоры, то должен осознавать степень своей ответственности”, - подчеркнул Серж Саргсян.