Понедельник, 15 Февраля 2021 15:20

АрмИнфо. Заместитель главы Центра гидрометеорологии и мониторинга на своей странице в Фейсбук Гагик Суренян поделился фотографией, на которой изображены цветущие абрикосы в общине Нрнадзор Сюникской области.

<Свыше 20 лет я работаю в этой сфере, и не помню случая, чтобы в середине февраля в какой- либо точке нашей республики зацвело абрикосовое дерево>, - написал он.

Однако, прогноз погоды, на ближайшие 5 дней, по данным МЧС, не столь утешителен. В частности, в областях Армении температура воздуха с 18 по 20 февраля постепенно снизится на 10-13 градусов.

Согласно источнику, 15-го февраля в регионах Республики ожидается погода без осадков, 16-го февраля, 20 февраля днем в отдельных регионах, с 17-го по 19-ое, и 20-го ночью в большинстве регионов ожидаются осадки, с 18 по 20 февраля в горных и предгорных районах - в виде снега.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, с 16-17 февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, 17-го - до 25-30 м/с. В Ереване днем 15-го и 20-го февраля, ночью 16-го февраля ожидается погода без осадков. Днем 16-го февраля ожидается дождь, 17-го - дождь с грозой, 18-19 февраля, и ночью 20-го февраля мокрый снег.