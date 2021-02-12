Пятница, 12 Февраля 2021 12:52

АрмИнфо. Дорожные проблемы, возникшие на участках дорог Воротан, Шурнух, Капан и Чакатен, относятся не только к безопасности внутренних коммуникаций Армении, но и к жизненно важному для армянской стороны свободному выезду на юг. Такую точку зрения выразил завкафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

"Вследствие передачи наших позиций в районах Санасар (Губатлу) и Ковсакан (Зангелан) в результате так называемых устных, и как теперь подозревают и письменных постыдных "договоренностей" с Бакинским диктатором, для врага были созданы очень благоприятные условия для контроля над всеми без исключения маршрутами сухопутного сообщения Армения-Иран на участке дороги Горис-Мегри.

Есть две дороги, обеспечивающие это сообщение от Гориса до Капана, из которых межгосударственная автомагистраль М2 (Ереван-Ерасх-Горис-Мегри- граница Ирана) находится под угрозой в районах Воротан-Шурнух и около Капана, а дорога внутри республиканского значения H46 (Татев-Агвани- Капан) находится под угрозой на крайнем юге, опять же на участке Капан, где она соединяется с М2", - констатировал иранист.

Вместе с тем, продолжил он, из Капана в Мегри проходят также две дороги, безопасной из которых является продолжение трассы М2 (Капан-Каджаран-Мегри-Иранская граница), но на участке Чакатени под угрозой находится межгосударственная дорога М17 (Капан-Цав), построенная в качестве объездной (альтернативной) на зимний период участка межгосударственной трассы М2 Капан-Каджаран-Мегри.

Отметим, что днем ранее Министерство обороны Армении отреагировало на резонансное заявление вице-премьера Тиграна Авиняна о наличии еще одной (кроме двух заявлений) трехсторонней договоренности касательно охраны участка дороги Горис-Давид Бек. Ранее в сети появился неофициальный текст меморандума об организации безопасного движения на участках дорог Горис - Давид-Бек, и Капан - Чакатен. Минобороны Армении обратило внимание на то, что еще в декабре прошлого года распространило сообщение, согласно которому в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис - Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис - Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками. По обе стороны линии соприкосновения будут дислоцированы пограничные войска Армении и Азербайджана. Для обеспечения безопасности указанного участка дороги планируется провести необходимые комплексные мероприятия. "Таким образом, в рамках вышеуказанных комплексных мероприятий для обеспечения безопасности передвижения граждан, транспортных средств и грузов на этих участках размещены подразделения погранслужб Армении и России",- говорилось в заявлении МО РА.

Двумя днями ранее в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что кроме заявлений от 9 ноября и 11 января есть еще одна договоренность касательно участка Горис-Давид Бек, поскольку там дорога проходит "по спорным участкам".

При этом на 11 февраля выяснилось, что глава МИД Армении Ара Айвазян не знает о договоренностях с Азербайджаном по участку дороги Горис-Давид Бек в Сюнике, о которых заявил Авинян.

Стоит также напомнить, что Омбудсмен Армении неоднократно подчеркивал незаконность действий, осуществляемых на границе в Сюникской области.