Среда, 10 Февраля 2021 14:10

АрмИнфо.Нашей основной проблемой на сегодня является недостаточно эффективное управление страной и проблематичная в целом управляемость. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Причина - отсутствие работы государственных структур на уровне, который предполагает и требует текущая кризисная ситуация. И появление движения "Сильная Армения с Россией", вне всяких сомнений, производно от этой и многих других внутриармянских проблем. Видя собственную неспособность решить собственные проблемы, люди пытаются найти спонсора, центр силы, способный эти проблемы решить вместо них. Центр, способный привнести стабильность и безопасность", - заметил он.

Навасардян, в этом свете, отметил, что в условиях, когда подобный центр силы находится вне Армении, люди стремятся передать руль управления этому центру. Даже если этот центр представляет собой другое государство. Иными словами, здесь просматривается четкая, обильно сдобренная прагматизмом логика.

Эксперт подчеркнул, что на фоне наличия подобных настроений у большей части армянского общества, практически все активные политические силы в Армении готовы обещать электорату углубление отношений с Россией по всем возможным направлениям. Подобная линия, по его оценкам, наблюдается как у правящей политической силы, так и у парламентских и внепарламентских оппозиционных партий.

"В этом свете, появление "Сильной Армении с Россией" удивления не вызывает. А единственной причиной, не способствующей появлению Армении в общем с Россией и Беларусью государстве является нежелание самой Москвы взваливать на себя дополнительный груз. Предполагаю, что какое-либо формальное, превышающее существующий уровень, сближение с Арменией России просто не нужно", - подчеркнул он.

И, тем не менее, по оценкам эксперта, существующий сегодня и без всяких формальных изменений уровень зависимости Армении от России Москву итак вполне удовлетворяет. Меж тем, как любые новые, подкрепленные союзным договором, обязательства, по его прогнозам, лишь ограничат возможности России по ведению в регионе собственной гибкой политики.

Между тем, иной точки зрения придерживается другой независимый аналитик Саро Сароян. Он считает, что движущей инициативой "Сильная Армения с Россией" силой является сам Кремль. <Именно Кремль, а не эти люди является инициатором данного процесса>, - выразил убеждение Сароян в интервью АрмИнфо. По его словам, суть концепции "Сильная Армения с Россией> состоит именно в выдвижении еще на одну ступень в сознании армянского общества идеи вовлечения Армении в состав России. Подобную политическую линию аналитик оценивает как направленную против суверенитета и территориальной целостности Армении, как вызов государственной безопасности Армении.

По его оценкам, данное движение является еще одним индикатором прощупывания общественных настроений в Армении, вдобавок к уже имеющимся и опробованных в прошлом. С той лишь разницей, что отличие от механизмов прошлого, "Сильная Армения с Россией" уже проявляется и делом.

Комментируя перспективы данного начинания, аналитик подчеркнул, что ее внешним спонсором является огромная страна с неограниченными ресурсами, однако с весьма слабыми, как он считает, геополитическими позициями.

Однако, как считает Сароян, с точки зрения время реализации данной программы было выбрано ее инициаторами и авторами весьма правильно. <При этом, противодействие концепции "Сильная Армении с Россией" будет весьма мощным>, - считает аналитик.