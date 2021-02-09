Вторник, 9 Февраля 2021 16:57

АрмИнфо.Уже начались контакты с компаниями из Великобритании и одна из них уже привлечена к работам по градостроительству и развитию инфраструктуры на освобожденных территориях, сказал президент Ильхам Алиев, принимая во вторник в Баку госминистра Великобритании по европейским делам Венди Мортон. Об этом сообщает <Туран>.

Алиев выразил надежду, что число британских компаний, работающих на освобожденных территориях, будет расти. <На освобожденных территориях имеется большой потенциал в сфере возобновляемой энергии. Я знаю, что британские компании проявляют интерес, там большой потенциал солнечной, ветряной и водной энергии. Я уже объявил эти территории <зеленой зоной> и там будет использоваться энергия ветра, солнца и воды>, - отметил Алиев.

Мортон, со своей стороны, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества по многим направлениям, выразила уверенность, что эти связи будут только расширяться.

Между тем, напомним, что Британия внесла свою горькую лепту в 44-х дневную азербайджано- карабахскую войну. Она оказалась единственной страной, проголосовавшей против рассмотрения со стороны в СБ ООН резолюции, с помощью которой можно было приостановить военные действия, сесть за стол переговоров и спасти тысячи жизней.