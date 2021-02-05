Пятница, 5 Февраля 2021 12:44

АрмИнфо.Комитет по иностранным делам палаты депутатов чешского парламента принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она проинформировала, что в резолюции приветствуется прекращение огня в зоне конфликта, вместе с тем выражается сожаление по поводу несоблюдения Азербайджаном одного из пунктов положения о прекращении огня, в частности о возвращении пленных. Чешские депутаты призывают Баку вернуть всех оставшихся армянских пленных.

В то же время Комитет призывает к политическому урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Стоит отметить, что до сих пор нет точных данных, сколько армянских пленных и военнопленных находится сегодня в Азербайджане. Точно

известно о нахождении в азербайджанском плену 62 добровольцев из Ширакской области РА. Однако, по оценкам экспертов число армянских пленных в разны больше и исчисляется сотнями.