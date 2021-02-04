Четверг, 4 Февраля 2021 11:34

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Арцаха Виталий Баласанян опроверг информацию о расформировании Армии обороны Арцаха.

Так, коснувшись муссируемых в СМИ сообщений о расформировании АО НКР, Баласанян Общественному телевидению Арцаха, в частности сказал:

"Ходят слухи о том, что якобы на зданиях государственных структур на площади Возрождения в Степанакерте будут водружены флаги Азербайджана - хотел бы категорически опровергнуть эту информацию.

Кроме того, некоторые СМИ распространяют информацию о расформировании Армии обороны Арцаха, и согласно этим сообщениям не будет организована защита границ НКР. В этой связи хотел бы проинформировать общественность, что госорганы Арцаха в настоящее время занимаются формированием профессиональных воинских подразделений на контрактной основе именно с целью защиты наших границ".

Секретарь Совбеза коснулся также опасений некоторых кругов, что, например, районы Кркжан и Ачапняк Степанакерта или село Иванян Аскеранского района в ближайшем будущем будут населены азербайджанскими семьями. Баласанян заявил, что подобные разговоры лишены оснований.

Он также заверил, что власти НКР дела и впредь будут делать всё для обеспечения безопасности своих граждан и границ.

Днями ранее на своей странице в Facebook бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян сообщил, что премьер-министр РА Никол Пашинян и министр обороны Вагаршак Арутюнян уже дали свое согласие и Армия обороны Арцаха в ближайшее время будет расформирована. "Будет ли она формально Арцахской милицией или внутренними войсками Арцахской гвардии или полиции, неважно, проблема в том, что остальная часть Арцаха больше не будет иметь самостоятельной возможности для обеспечения своей безопасности. Не будет больше Армии Арцаха, и единственным ответственным и виновником этого является Никол Пашинян, который завершает свою "миссию"", - написал Минасян.