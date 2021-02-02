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 Вторник, 2 Февраля 2021 20:40
Александр Аванесов

Презентована  книга  Патрика Тонапетяна "Ереруйк"

Презентована  книга  Патрика Тонапетяна "Ереруйк"

АрмИнфо.  Посольство Франции в Армении поддержало издание книги Патрика Тонапетяна "Ереруйк" на двух языках - армянском и французском.  В книге, как сообщает посольство Франции в РА,  представлен раннехристианский средневековый комплекс "Ереруйк", известный своей знаменитой базиликой у руин Ани. Он является одним из самых впечатляющих и загадочных памятников Армении.

 

Работа Патрика Тонапетяна основана на исследованиях, проведенных французско-армянской археологической экспедицией в Ереруйке в 2009- 2016 гг., которые проводились под руководством автора книги в сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии НАН РА, Геологическим музеем и университетом  Экс-Марселя (Франция). Министерство иностранных дел Франции поддержало  французско­армянскую археологическую миссию, история которой насчитывает более 20 лет.

Публикация книги также направлена на содействие сохранению этого места, содействие его включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО и создание туристического центра в соседней деревне Анипемза.


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