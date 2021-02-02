Вторник, 2 Февраля 2021 15:15

АрмИнфо.Зампред парламентской комиссии по внешним связям, член армянской делегации в ПАСЕ Ованнес Игитян заявил, что представители Бюро ПАСЕ обещали поднять вопрос об армянских пленных в Азербайджане в специальном докладе.

В ходе пресс-конференции депутат заявил, что общался с представителями Бюро ПАСЕ, которые отметили, что им неловко, так как данный важный вопрос не вошел в повестку. Более того, этим же вопросом обещали заняться и члены Европарламента.

<Когда в повестку заседания был внесен вопрос, касающийся российского оппозиционера Алексея Навального я выступил с заявлением отметив, что Навальный один. В то время как в Азербайджане находятся десятки армянских военнопленных, судьба которых неясна. Более того, мы даже не знаем, живы ли они. Поэтому этот вопрос должен быть в центре внимания ПАСЕ и других международных структур>,- заметил депутат.

Также Игитян заметил, что практически все делегаты ПАСЕ настроены против Азербайджана в вопросе армянских пленных. Многие члены ПАСЕ считают, что Баку нарушил ряд международных договоренностей, касающиеся пленных.

<Мы продолжим держать вопрос армянских пленных в повестке дня и будем постоянно поднимать его на всех международных площадках. Также хочу сообщить, что Европейский парламент принял две резолюции, в которых затрагивается арцахская проблематика, в частности, вопрос прав человека>,- заключил Игитян.