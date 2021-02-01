Понедельник, 1 Февраля 2021 16:39

АрмИнфо. Автор книги "Плач армянской матери: сумгаитский геноцид 1988 г.", польский политический деятель Томас Лех Бучек отправил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву первый экземпляр № 1 (0001) своей публикации о преступлениях Азербайджана против армян "Карабах 2020".

Как сообщил Бучек на своей странице в Фейсбук, к публикации также приложено письмо, в котором он просит Алиева освободить армянских пленных.

В своем письме Алиеву Бучек, в частности, написал: "Прежде всего, обращаюсь к Вашему Превосходительству с просьбой освободить армянских военнопленных, находящихся в заключении в Азербайджане. Дома их ждут отчаявшиеся семьи - матери, жены и дети. Их освобождение стало бы фактом огромной исторической важности, демонстрирующим стремление к миру во всем мире.

Я также прошу предоставить информацию о точном количество задержанных армянских военнопленных, и через международные организации предоставить информацию об их состоянии здоровья.

Я также призываю принять правовые меры против преступников граждан Азербайджана, которые совершили военные преступления во время карабахского конфликта в нарушение международных конвенций и законодательства, а также законов Азербайджана".

Напомним, что Томас Лех Бучек ранее подал петицию на Change.org, предлагая привлечь Азербайджан к международному суду за преступления против человечества.