Суббота, 30 Января 2021 14:24

АрмИнфо.В рамках поездки по региону министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл в Нахиджеванскую АР, сообщает Trend.

По словам министра, цель визита - в проведении переговоров по региональному сотрудничеству и транзитным возможностям Нахиджевана после войны в зоне карабахского конфликта. Зариф подчеркнул, что в регионе созданы большие возможности для сотрудничества соседних государств, что может заложить основу устойчивого мира.

В эти минуты проходит встреча Зарифа с председателем Верховного Меджлиса Нахиджеванской АР Васифом Талыбовым.

Отметим, что в рамках поездки по региону глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф, помимо Азербайджана, посетил также Россию, Армению, Грузию и Турцию.