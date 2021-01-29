Пятница, 29 Января 2021 14:53

АрмИнфо. <Во время моих визитов в Азербайджан, Россию, Армению и Грузию я сказал, что мы должны рассматривать прошлое как дорогу в будущее>. Об б этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает АПА, он отметил, что прекращение огня в Карабахе должно стать более устойчивым, создать условия для оживления торговых и экономических связей.

При этом, накануне вечером в преддверии визита в Анкару в эфире иранского гостелевидения Зариф заявил, что турецко-иранское сотрудничество в региональных вопросах имеет жизненно важное значение.

<Наши отношения требуют постоянных консультаций, потому что наши двусторонние отношения, а также наше региональное сотрудничество имеют жизненно важное значение>,- сказал Зариф.

Он подчеркнул, что в Тегеране придают крайне важное значение связям с Турцией.

По словам иранского министра, в ходе его визита в Турцию будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы, включая налаживание транзитных маршрутов и установление прочного мира в кавказском регионе. <Для прочного мира на Кавказе необходимо, чтобы путем сотрудничества были созданы условия предварительные для этого>, - подчеркнул он.

Дипломат также коснулся темы формирования платформы шестистороннего сотрудничества по Нагорному Карабаху. <Этот механизм ранее упоминался президентом Эрдоганом и другими властями в регионе. Я провел несколько переговоров на эту тему. Я поделюсь их результатами с турецкими властями, поскольку это важный вопрос, в частности, на уровне сотрудничества в отношении транзитных маршрутов>,-сказал глава МИД ИРИ.