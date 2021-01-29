Пятница, 29 Января 2021 13:38

АрмИнфо. С учетом методов действий Роберта Кочаряна в прошлом, его готовность идти на внеочередные выборы вызывает серьезные сомнения. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

27 января в интервью аффилированным с ним СМИ, экс-президент Армении Роберт

Кочарян выразил готовность участвовать со своей командой во внеочередных парламентских выборах в стране. Более того, выразил убежденность в своей предстоящей победе на этих выборах.

"На мой взгляд, Кочарян лишь пытается создать видимость своего согласия с подобным сценарием. На деле он поддерживает и поощряет развиваемый его сторонниками на самых различных акциях иной дискурс прихода к власти. Кочаряну явно не по душе методы борьбы 17-ти оппозиционных партий с Николом Пашиняном, что является еще одним противоречием его готовности смириться с внеочередными выборами под контролем Пашиняна>, считает Сафарян. Причину подобной противоречивости в заявлениях и делах экс-президента Сафарян обуславливает стремлением Кочаряна завуалировать свои некоторые реальные действия.

В этом ключе аналитик убежден в наличии серьезных разногласий между Кочаряном и 17- ю оппозиционными силами, за которыми стоит Серж Саргсян, и в первую очередь по части методов по смене власти. По его словам, если оппозиционный блок 17-и озвучивает готовность сменить власть исключительно конституционным путем, то Кочарян более склонен осуществить эту смену силовыми действиями.

Эти разногласия, считает Сафарян, наглядно проявляются на инициируемых сторонниками Кочаряна митингах, а разногласия, в числе всего прочего, обусловлены недавним провалом единого кандидата 17-ти в технические премьеры Вазгена Манукяна. Провалом, причиной которого стали неоднозначно воспринятые обществом заявления Манукяна, его неспособностью нести взваленную на него 17-тью ношу.

"В любом случае мы как общество должны исключить легитимацию в общественной

жизни любого насилия. Исключить возвращение в дореволюционный период разрешения политических проблем посредством силового давления. И маргинализировать антидемократическую риторику способно именно усиление демократических процессов в нашей стране", - заметил он.

"Необходимо понимать, что в случае отсутствия альтернативы между Пашиняном и Кочаряном, у последнего не будет на внеочередных выборах шанса на победу. И Кочарян все это прекрасно понимает. Он понимает, что общественное большинство его отвергает и не желает его возвращения. И это понимают и противники Пашиняна, что волей или неволей делает их защитниками действующей власти. От Кочаряна", - подытожил Сафарян.