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 Среда, 27 Января 2021 16:01
Александр Аванесов

Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо. Со вчерашнего дня в азербайджанских СМИ распространяются слухи о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Масс, отвечая на вопрос армянского депутата Рубена Рубиняна в ПАСЕ, отрицал участие сирийских наемников в Арцахской войне против Азербайджана.

Ответ министра иностранных дел Германии можно найти на официальном сайте ПАСЕ, где становится ясно, что он, наоборот, подтвердил, что сирийские наемники воевали в Арцахской войне.

Маас, в частности, сказал: "Что касается вопроса о сирийских наемниках в нагорно- карабахском конфликте, нам известны сообщения о

том, что сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Следует также отметить, что это не первый конфликт, в котором сирийские наемники принимают участие. Мы знаем это по гражданской войне в Ливии. Что касается Нагорного Карабаха, то, исходя из текущих разведданных, мы можем предположить, что эти сирийские наемники все еще находятся в зоне конфликта. Многие международные усилия прилагаются, чтобы понять, как они там используются, сколько их и кто за это отвечает. Это не было выяснено до конца. Турция играет важную роль в этом конфликте с точки зрения влияния на Азербайджан. Мы уже дали понять турецкому правительству, что Турция может использовать свое влияние в нагорно- карабахском конфликте для повышения безопасности и стабильности в регионе"


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