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АрмИнфо. Задействование железной дороги по территории Армении носит для Азербайджана политический, а не экономический характер. Подобной точки зрения придерживается президент Союза товаропроизводителей Армении Вазген Сафарян.
На обсуждениях, посвященных вопросу разблокирования транспортных коммуникаций региона, он отметил, что основной целью Баку является связать Нахичевань по коридору по территории Армении с Азербайджаном. В этом контексте власти Армении должны провести гибкие и осмысленные переговоры, чтобы параллельно со строительством этой железной дороги, построить альтернативную - Карс-Гюмри-Ванадзор-Дилижан-Акстафа- Дербент. Тем более, что Мегринского коридора, как такового не будет, будет лишь переходный пункт. В советские времена по территории Армении в Нахичевань входило около 2 тысяч вагонов, что являлось серьезным подспорьем для развития экономики Армении. Но с тех пор многое изменилось, не построена даже железная дорога Иран-Армения протяженностью в 400 км.
|Программа офиса Erasmus + в Армении будет продолжена
|Министр юстиции и посол Беларуси в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Спикер Национального Собрания и посол России в Армении обсудили вопрос армянских военнопленных в Азербайджане
|Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном
|Экс-депутат Национального Собрания Левон Саркисян останется под арестом
|Эксперт: Задействование железной дороги носит для Азербайджана политический, а не экономический характер
|Депутат: Не следует увязывать вопрос с возвращением армянских военнопленных из азербайджанского плена, с вопросом о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе
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|Армен Гуларян назначен на пост председателя Комитета градостроительства РА
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|Микаел Мелкумян: Если бы зверства, подобные тем, которые осуществлял Азербайджан в Арцахе, произошли бы на территории Европы, какова бы была реакция?
|СНБ: Экс-губернатору Арагацотнской области предъявлено обвинение в хищении
|Около 6 тысяч раненых военнослужащих получат финансовую помощь
|Министр: В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия
|Министр: В целях успешной реализации программы "Путешествуй без COVID-19 " создана электронная площадка
|Премьер-министр РА: Возобновляется авиасообщение с Россией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом
|МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний депутата Милонова
|Началась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|ANCA приветствует Дэвида Валадао в качестве нового сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам
|Российские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня
|КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось свыше 600 грузовиков
|Глава МИД Ирана прибыл в Ереван
|Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
|Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
|Минокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиков
|Суд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 января
|Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
|Армянский министр и посол России обсудили вопрос возвращения пленных
|ЕС приглашает молодежь принять участие в уникальной программе Восточного партнерства
|В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю
|Эдмон Марукян: Невозможно говорить о мире и доверии, когда в Азербайджане удерживаются армянские военнопленные
|В Армению прибывает госсекретарь МИД Франции
|Бывший замминистра обороны: Среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащиты
|Кандидат в премьер-министры: Если бы мы полностью потеряли Арцах, России нечего было бы здесь делать
|Вазген Манукян: Разговоры о трениях внутри оппозиции лишены оснований
|АСАЛА будет пересматривать свою линию в рамках "тактической паузы", разрабатывая новую стратегию разумных действий
|Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе
|Прогноз: Наемники-террористы ввергнут Южный Кавказ в нескончаемую нестабильность
|Андриас Гукасян: Внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусом
|Никол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемы
|Офис омбудсмена Арцаха: Азербайджан может уничтожить армянское культурное и историческое наследие
|Французский депутат о нападении на армянский культурный центр: И спустя 105 лет после геноцида армян ненависть к ним не угасает
|Президент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Арцаха
|Рубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитыми
|Минобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиады
|Консульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельности
|Омбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичным
|В Карабахе обнаружены тела еще четырех погибших военнослужащих
|Министр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза
|За минувшие сутки в Армении выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом
|Карабахский вопрос будет в повестке переговоров Боррель-Лавров в Москве
|МЧС Армении представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней
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