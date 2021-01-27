Среда, 27 Января 2021 15:09

АрмИнфо. Задействование железной дороги по территории Армении носит для Азербайджана политический, а не экономический характер. Подобной точки зрения придерживается президент Союза товаропроизводителей Армении Вазген Сафарян.

На обсуждениях, посвященных вопросу разблокирования транспортных коммуникаций региона, он отметил, что основной целью Баку является связать Нахичевань по коридору по территории Армении с Азербайджаном. В этом контексте власти Армении должны провести гибкие и осмысленные переговоры, чтобы параллельно со строительством этой железной дороги, построить альтернативную - Карс-Гюмри-Ванадзор-Дилижан-Акстафа- Дербент. Тем более, что Мегринского коридора, как такового не будет, будет лишь переходный пункт. В советские времена по территории Армении в Нахичевань входило около 2 тысяч вагонов, что являлось серьезным подспорьем для развития экономики Армении. Но с тех пор многое изменилось, не построена даже железная дорога Иран-Армения протяженностью в 400 км.