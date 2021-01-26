Вторник, 26 Января 2021 17:24

АрмИнфо.Депутат от фракции <Мой шаг> Ваагн Овакимян сообщил, что правящей блок обсуждает идею о самороспуске парламента. Об этом Овакимян заявил в беседе с журналистами.

Депутат отметил, что в полном составе, однако, фракция пока этот вопрос не обсуждала, и решения по данному вопросу нет. Овакимян не исключил, что после обсуждения фракция может дать отрицательное заключение по данному вопросу. В тоже время, депутат подтвердил, что идея принадлежит представителям блока <Мой шаг>.

<На самом деле подобная идея не новая, мы обсуждали ее, когда намеревались внести изменения в Конституцию. Сам я тоже рассматривал подобную возможность. Пока я не хочу сообщать дополнительных подробностей в связи с данной инициативой, так как у фракции пока относительно ее нет решения>,- заметил Овакимян.

Депутат также заверил журналистов, что данная инициатива блока не связана с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет подавать в отставку. Отметим, что для роспуска парламента необходимо, чтобы законодательный орган дважды не избирал премьер-министра. Если парламент дважды не избирает главу кабмина, то происходит роспуск Национального Собрания. После чего, организуются досрочные парламентские выборы. Однако, премьер-министр Армении Никол Пашинян в отставку уходить не хочет.