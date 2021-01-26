Вторник, 26 Января 2021 15:07

АрмИнфо.Москва и Тегеран отмечают обоюдный интерес в углублении диалога по ряду региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил 26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает ТАСС.

"С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении", - сказал глава МИД РФ.

"Для нас представляет большой интерес и продолжающийся обмен мнениями с нашими иранскими друзьями по вопросам сирийского урегулирования, по Йемену, по другим конфликтам на Ближнем Востоке, прежде всего с точки зрения необходимости не допустить придания забвению решений по палестинскому урегулированию", - добавил министр. Он также указал на важную роль российско-иранского взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках по вопросам борьбы с терроризмом, наркобизнесом и другими видами организованной преступности. Лавров также отметил, что Москва и Тегеран искренне заинтересованы в полном выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всеми сторонами. "Сегодня одна из наиболее актуальных тем - это задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И мы, и Иран искренне заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", - отметил глава МИД РФ.