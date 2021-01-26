Вторник, 26 Января 2021 12:10

АрмИнфо. В результате поисково-спасательных работ накануне обнаружены тела еще четырех погибших военнослужащих. Об этом 26 января корр. АрмИнфо сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам, тело одного из военнослужащих было обнаружено в районе Матагиса, при нем было водительское удостоверение, им оказался резервист Хачатрян Ашот Левонович, 1993 года рождения. Его останки передала азербайджанская сторона. Тела остальных троих военнослужащих обнаружены в районе Джабраила. Для выяснения их личностей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сегодня поисковые работы сегодня двумя отрядами продолжатся в направлении Гадрута.

В целом, как отметил начальник отдела, с 13 ноября 2020 года в зоне карабахского конфликта найдены тела 1287 человек.