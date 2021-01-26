Вторник, 26 Января 2021 11:30

АрмИнфо. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Москву с рабочим визитом 4-6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

В ведомстве отметили, что встреча Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 5 февраля. Стороны обсудят комплекс проблем и перспективы отношений между Брюсселем и Москвой.

<Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес>, - отметили в пресс-службе МИД РФ.

Кроме того, темой для обсуждений станут перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшая стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе и безопасность в ЕС, а также другие вопросы, представляющие обоюдные интересы.

О том, что Боррель планирует посетить Москву, ранее в этот же день сообщало агентство AFP. Источники агентства в дипломатических кругах отмечали, что темой предстоящих переговоров станет вопрос санкций. Накануне и Боррель подтвердил предстоящий визит в Москву.