Понедельник, 25 Января 2021 21:08

АрмИнфо.Армянское независимое агентство АрмИнфо считает чистой воды провокацией ссылку азербайджанского агентства ИА <Туран> на некую информацию агентства, где якобы сообщается о канале Telegram, связанном с ЧВК <Вагнер>.

Этот ресурс, по версии Туран, якобы, намекнул, что <российские наемники> сейчас находятся в Нагорном Карабахе. Следом ереванский ресурс (Арминфо) якобы опубликовал сообщение о расследовании сайта Bellicgcat: "Геолокация некоторых фотографий, опубликованных каналом, свидетельствует о том, что на самом деле они были сделаны не на Южном Кавказе, а в Сирии. Эти намеки, похоже, были обманом; нет никаких доказательств того, что Вагнер находится в Нагорном Карабахе".

Информационное агентство АрмИнфо официально заявляет, что не является автором подобной расплывчатой информации. <Стиль материала, в котором наши коллеги из <Туран> обвиняют российскую сторону в активном вовлечении в 44-х дневную войну сил из ЧВК <Вагнер> прямо отдает гнилой <информационной дичью> спецслужб Азербайджана>, - уверен гендиректор ИА АрмИнфо Эммануил Мкртчян.

Вместе с тем, Мкртчян отметил, что в ходе войны азербайджанские спецслужбы могли создавать некие фейковые акаунты, в том числе и под именем солидных армянских СМИ, с тем, чтобы затем использовать свои же дезинформационные наработки для построения информационных небылиц и легенд, с тем, чтобы противостоять мировому общественному мнению, строго осуждающему политическое руководство Азербайджана за привлечение к боевым действиям на карабахском фронте сирийских террористов-наемников, наличие которых подтверждено многочисленными международными источниками, в том числе и спецслужбами России.

Именно поэтому, спецслужбы Азербайджана остановили свой выбор на необходимости вовлечения вагнеровцев в свою информационную войну против России и Армении.

Отметим, что сегодня бакинское информагентство Туран выпустило материал под заголовком <Российские наемники воевали против Азербайджана и могут остаться в Карабахе>, в котором беспочвенно, методом <источник под источником> обвинили Российскую Федерацию в задействовании <профессиональных наемников из ЧВК Вагнера> в войне против Арцаха, при этом недвусмысленно утверждая, ссылаясь на некоего грузинского эксперта Гварамия, что вагнеровцы непосредственно связаны с российским ГРУ и вовлечены в действия миротворческого континента РФ в НКР.