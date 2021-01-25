Понедельник, 25 Января 2021 13:49

АрмИнфо. По итогам второй карабахской войны на Южном Кавказе имело место усиление как России и Турции, так, собственно, и Ирана. Подобное мнение выразил АрмИнфо Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика>.

"При этом, все это отнюдь не означает окончательного исчерпания формата Минской группы в урегулировании карабахского конфликта. А также, что отныне армяно- азербайджанское противостояние будет решаться исключительно Россией, Турцией и Ираном. Очевидно, что радикальный слом прежнего статус-кво отнюдь не означает политико-правового разрешения конфликта. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика со своими властными институтами все еще реальность, пусть и усеченная. А значит, дипломатам еще предстоит немалая работа", - подчеркнул он.

В этом свете, аналитик обратил внимание на телефонные переговоры между президентами России и Франции Путиным и Макроном в преддверие московского саммита Путин- Пашинян-Алиев от 11 января. Причем, на фоне общей <заморозки> в отношениях Москвы с Евросоюзом, такие переговоры, <с учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ>, имели место неоднократно.

Состоявшаяся инаугурация Джо Байдена, по прогнозам Маркедонова, делает возвращение Штатов в регион более чем вероятным. Особенно в свете американского беспокойства усилением южно-кавказских позиций России, Турции и Ирана. Причем, ко всему этому беспокойству добавляется пусть и труднодостижимая, но перспектива формирования устойчивого альянса между Турцией и Россией.

Все это, согласно аналитику, побуждает Москву идти привычным путем уклонения от ревизионизма. По прогнозам Маркедонова, Москва начнет что-то <ревизовать> лишь в случае если к этому кто-то уже основательно приложит руку. Как это имело место в нулевых в Грузии. Пока же Москва стремится на карабахском треке к балансированию, которое позволяет ей сохранять позитивную динамику в отношениях с Ереваном и Баку, а также с Турцией, Ираном, Францией и даже США.

"И вот тут и важна Минская группа. И помимо этого формата Россия вместе с МГ будет параллельно развивать и контакты с Турцией и Ираном. А также по отдельности с Францией и США. В этом свете, списывать старые миротворческие форматы явно преждевременно. Они еще будут сохраняться, тем более, к ним есть интерес со стороны ведущих игроков, без которых любое разрешение карабахского конфликта сегодня невозможно", - подытожил Маркедонов.