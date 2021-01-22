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 Пятница, 22 Января 2021 15:18
Марианна Мкртчян

Ереван: Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией демонстрируют не мирные намерения Анкары и Баку в отношении Еревана

Ереван: Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией демонстрируют не мирные намерения Анкары и Баку в отношении Еревана

АрмИнфо. Прекращение вражеских действий в отношении Армении может создать условия для установления доверия в регионе. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян в связи с озвученным днями ранее высказыванием главы турецкого внешнеполитического ведомства о готовности Анкары и Баку к нормализации отношений с Ереваном.

<Не хотела бы комментировать заявления турецко-азербайджанского руководства, которые никоим образом не подкрепляются действиями. Более того, они противоречат друг другу.  Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией, нарушающие обязательства ОБСЕ, не показывают, что турецко-азербайджанское руководство имеет мирные намерения в отношении Армении. Прекращение вражеских действий в отношении Армении может создать условия для установления доверия в регионе>, - констатировала представитель армянского МИД.  Турецкое министерство национальной обороны сообщало, что Турция и Азербайджан готовятся к зимним военным учениям, которые пройдут у границ Армении с 1 по 12 февраля. В этой связи в Турцию 17 января прибыли азербайджанские военнослужащие, которые примут участие в этих маневрах, названных <Зима-2021>.  Учения пройдут в районе города Карс, который ранее принадлежал Российской империи, а сегодня расположен в 80 километрах от границы с Арменией. В ходе учений <Зима-2021> они отработают высадку тактического воздушного десанта и нанесение ударов авиации. В маневрах будут задействованы спецназовцы, танкисты, артиллеристы, снайперы и вертолётчики.


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