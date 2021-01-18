Понедельник, 18 Января 2021 13:51

АрмИнфо.Никол Пашинян и правящая фракция не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных на Родину. Об этом с трибуны парламента заявил секретарь фракции <Процветающая Армения> Арман Абовян. Депутат заявил, что оппозиция не отступит от своего требования об отставке правительства и роспуске парламента.

<В повестке дня парламента более 60 вопросов, касающиеся всего что угодно, кроме вопроса о ситуации в стране. Ни вы, ни ваше руководство не думают о будущем Армении. Думаете кого-то кроме вас интересуют досрочные выборы? Нет. Пока у нас есть пленные ваши выборы никому не интересны>,- заметил депутат.

Абовян подчеркнул, что сейчас вопрос номер один это возвращение пленных и ему неясно, почему наш парламент ведет себя как руководство европейской страны, в то время как в Армении есть ряд нерешенных проблем. <Мы не будем молчать, будем говорить об этих проблемах каждый день до тех пор, пока они не найдут решение. Хватит, время подавать в отставку>,- заявил Абовян