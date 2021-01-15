Пятница, 15 Января 2021 20:26

АрмИнфо. Заявление, сделанное по окончании встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никол Пашиняна в Москве 11 января, игнорирует потребности армянской стороны и усиливает неопределенность в отношении ее безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию (EAFJD).

В нем выражается глубочайшая обеспокоенность по поводу результатов этой трехсторонней встречи, на которой не удалось добиться какого-либо прогресса в отношении пункта 8 документа о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, т.е. освобождения армянских военнопленных и заложников.

Несмотря на это, армянская сторона согласилась на выполнение пункта 9 того же документа. Это тем более досадно, что перед встречей премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил, что вопрос о военнопленных является приоритетом для правительства Армении и что без значительного прогресса в этой области будет чрезвычайно сложно обсуждать любую экономическую повестку дня.

Тем не менее, премьер-министр Армении подписал заявление, предусматривающее создание нового транспортного сообщения Турция-Нахичевань-Азербайджан через территорию Армении, открывая тем самым двери для реализации пантюркской османской программы Эрдогана. В обмен на это Армения, которая уже имеет выход в Россию через Грузию и прямую открытую границу с Ираном, получает навязанный коммерческий маршрут в эти две страны с железнодорожным сообщением через Азербайджан.

Учитывая поддерживаемую армянофобию в Азербайджане, направленную даже на армянских детей, жестокие военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами против армян всего 2 месяца назад, продолжающиеся пытки и издевательства над армянскими военнопленными, а также враждебную риторику властей Азербайджана, создание коммерческого маршрута на данном этапе вызывает множество вопросов с точки зрения более широкой безопасности и суверенитета Армении.

Армения кажется единственной стороной в конфликте, которая не только выполняет, но и перевыполняет обязательства, предусмотренные документом о прекращении огня, подписанным 9 ноября 2020 года.

Более того, первый абзац указанного Трехстороннего документа гласит, что стороны «остаются на занимаемых ими позициях». Тем не менее, несколько армянских городов и деревень в Нагорном Карабахе были переданы Азербайджану, хотя вооруженные силы Азербайджана не смогли взять их под свой контроль во время войны. Начался поспешный, необоснованный и очень опасный процесс демаркации границы между Республикой Армения и Азербайджаном, поставив под угрозу ключевую инфраструктуру (например, аэропорт в городе Капан), что привело к значительной утрате имущества армянских сельских жителей и создало опасения по поводу безопасности приграничных населенных пунктов Республики Армения.

Тем временем Азербайджан отказывается выполнять свое единственное обязательство по освобождению всех армянских военнопленных, заложников и задержанных. Вместо этого власти Азербайджана злоупотребляют этой гуманитарной проблемой, чтобы добиться новых достижений и причинить дополнительные физические и психологические страдания.

В азербайджанских источниках публикуются видеозаписи издевательств над армянскими заложниками, в том числе беспомощными стариками. Также появилось несколько видеороликов осквернения армянских памятников культуры.

Комментируя заявление от 11 января, президент EAFJD Каспар Карапетян заявил: «Это заявление, к сожалению, является новой неудачей для армянской стороны в защите своих базовых потребностей в области безопасности, гуманитарных потребностей и выполнении важного требования заявления от 9 ноября. 2020 год, а именно возвращение заложников. По сути, армянская сторона подписала новый документ, несмотря на то, что не выполнила своего единственного неотложного и важного требования. Принимая во внимание текущие обстоятельства, нерешенные проблемы безопасности, сильную армянофобию в Азербайджане и пантюркистские устремления Турции Эрдогана, достигнутые договоренности создают серьезные проблемы безопасности для юга Армении и для суверенитета страны в целом».

Касательно вопроса о возвращении военнопленных Карампетян сказал: «Мы ожидали, что Россия сыграет свою роль справедливого посредника и окажет большее давление на Азербайджан, чтобы последний выполнил свое обязательство по возвращению военнопленных и заложников. Вызывает разочарование отсутствие ощутимых результатов в этом смысле. Двое других сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а так же Европейский Союз и международные правозащитные организации также должны вмешаться, чтобы остановить пытки и издевательства над армянскими заложниками со стороны властей Азербайджана и обеспечить их возвращение».