Вторник, 12 Января 2021 16:06

АрмИнфо. Заявления омбудсмена Азербайджана мало чем отличаются от заявлений Минобороны этой страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян. Омбудсмен отметил, что в целом готов встретиться со своим азербайджанским коллегой для решения проблем, связанных с нарушениями прав человека. Однако, Татоян напомнил, что Уполномоченный по правам человека Азербайджана делала оскорбительные заявления и ставила условия, при выполнении которых она готова встретиться с омбудсменом Армении.

<Встреча с омбудсменом Азербайджана не может быть самоцелью, и не может проходить за счет личного и национального достоинства. Заявление омбудсмена АР идут в той же канве пропаганды официального Баку. На тех условиях, которые предъявляет Сабина Алиева, встречи исключены. На данный момент контакты идут только через международные структуры. Однако, я уже отмечал, и повторяю, все вопросы, касающиеся прав человека в Арцахе, должны обсуждаться не со мной. Они должны обсуждать с омбудсменом Арцаха>, - заключил Татоян.

Отметим, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, на вопрос о том возможна ли встреча с омбудсменом Армении заявила, что она готова встретиться с Татояном только в том случае, если он <уговорит свое руководство деоккупировать азербайджанские земли>.