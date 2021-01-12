Вторник, 12 Января 2021 14:21

АрмИнфо.По причине боевых действий энергосистема Нагорного Карабаха недосчиталась 112,5 МВт установленных мощностей. Об этом 12 января на заседании комиссии по евразийской и региональной интеграции Национального Собрания Армении заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Акоп Варданян.

По его словам, до боевых действий установленные мощности энергосистемы Карабаха составляли 187,5 МВт, сейчас они равны 75 МВт. Основным производителем электроэнергии в Арцахе продолжает оставаться Сарсангская ГЭС, на долю которой приходится 50 МВт. Еще 12 МВТ установленной мощности обеспечиваются за счет протоков с Сарсангской ГЭС, и столько же с других малых ГЭС. Ежегодно в Карабахе производилось 330 млн кВт/ч электроэнергии, часть которой экспортировалась в Армению. Теперь Армения с тепловых блоков восполняет недостающие мощности Арцаха по трем ЛЭП. Тем не менее, как считает замминистра, нынешние объемы потребления в Карабахе носят сезонный характер, поскольку значительная часть потребителей в настоящее время использует обогреватели. Также пока неясно точное количество людей, возвращающихся после боевых действий в Арцахе.