Понедельник, 11 Января 2021 21:40

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин заявил на двусторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом, передает ТАСС.

Российский лидер также поблагодарил коллегу за то, что он согласился приехать в Москву на трехсторонние переговоры по Карабаху.

"На мой взгляд, действительно, несмотря на те проблемы, о которых вы сказали и которые еще остаются нерешенными, надеюсь, что все-таки удастся договориться по всем проблемам, в том числе и вопросам гуманитарного характера", - заявил Путин.

По мнению президента России, в целом прошедшая в понедельник трехсторонняя встреча лидеров была полезной. "С тем, чтобы мы смогли определиться с будущим региона и со строительством отношений в регионе, прежде всего, конечно, между Арменией и Азербайджаном", - заметил он.

Путин также обратил внимание на то, что отношения между Россией и Арменией "были, остаются и будут союзническими" по всем направлениям. "Мы являемся близкими партнерами во многих международных организациях", - сказал он.

Российский лидер отметил, что, несмотря на "сложный прошлый год", товарооборот России и Армении за январь-октябрь 2020 года увеличился почти на 4%. "Все это дает основания надеяться на то, что мы по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха будем выходить на решения, которые пойдут, безусловно, на пользу армянскому народу, армянскому государству и на пользу наших двусторонних отношений", - резюмировал президент России.