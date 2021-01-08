Пятница, 8 Января 2021 18:43

АрмИнфо. Сегодня в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что для граждан Армении и Азербайджана впредь действует взаимный безвизовый режим. Подобную новость СМИ опубликовали со ссылкой на обновленный 17 декабря список стран, представленный Министерством иностранных дел.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян подчеркнула, что Азербайджан включен в этот список еще с 1992 года в рамках подписания соответствующего соглашения между странами СНГ о безвизовом режиме. Однако это не говорит о том, что данный режим действует между Арменией и Азербайджаном. Данный список, по словам пресс-секретаря, обновляется на сайте внешнеполитического ведомства ежемесячно.

После спикер МИД Армении представила официальное разъяснение по этому вопросу. <Подписанное в Бишкеке 9 октября 1992 года соглашение между странами СНГ об установлении режима безвизового въезда, выезда и передвижения граждан предусматривает возможность регулирования этих процедур согласно внутригосударственному законодательству, более того позволяет применять ограничения на передвижение и предоставляет полномочия на введение прочих внутренних регулирований>, - отметила она, подчеркнув, что в дальнейшем ряд государств СНГ дополнили или же заменили данное соглашение о безвизовом режиме двусторонними соглашениями.

По словам Анны Нагдалян, для граждан Республики Армения и Азербайджана правовые нормы вышеупомянутого соглашения не действуют де-факто и в особых случаях въезд граждан двух стран в Армению или Азербайджан фактически осуществляется на основании специального разрешения при непосредственном контроле уполномоченных органов.

<Согласно части 1 статьи 6 Закона РА <Об иностранцах> условием въезда иностранцев в Республику Армения является разрешение уполномоченного Правительством РА органа государственного управления (пограничной службы), осуществляющего пограничный контроль, которое применяется в случае любого иностранного лица независимо от визового режима или независимо от требования визы>, - подчеркнула она, заметив, что данная информация всегда была доступна на сайте МИД Армении.