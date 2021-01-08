Пятница, 8 Января 2021 12:30

АрмИнфо. "Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полная реализация пункта 8 заявления", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, должен быть произведен полный обмен пленными, заложниками и другими задержанными, а также телами погибших. "Для нас также важно проведение обширных поисково-спасательных операций в зоне боевых действий", - добавил глава армянского правительства.

Он также указал еще на один пункт заявления, которым предусмотрено разблокирование всей экономической и транспортной инфраструктуры в регионе. Это, по словам Никола Пашиняна, означает как грузоперевозки, так и транспортное сообщение Армении через территорию Азербайджана в Россию и Исламскую Республику Иран, а также грузоперевозки и транспортное сообщение Азербайджана через территорию Армении в Нахичевань.

"Еще раз обращаю внимание на то, что в заявлении от 10 ноября нет словосочетания "коридор" в отношении Мегри или какой-либо территории Республики Армения. Выбор путей сообщения из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахичевань - отдельная тема для обсуждения, для эффективной реализации которой важным условием является обмен пленными, заложниками, другими задержанными, а также телами погибших, повышение эффективности поиска пропавших без вести", - заявил премьер-министр РА.

Отметим, что 11 января в Москве должна состояться трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана, что, по его словам, было положительно воспринято президентами России и Турции. Открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады. "На данный момент идут конкретные работы по открытию Нахичеванского коридора.

Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества", - сказал Алиев.