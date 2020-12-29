Вторник, 29 Декабря 2020 15:16

АрмИнфо. Глава Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян категорически не согласен с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что судебная система стала частью <псевдоэлиты>. Об этом Вардазарян заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Он подчеркнул, что судьи оказались бы на вершине юридической пирамиды, если представить правовую систему в виде пирамиды. <Становится очевидным, что в юридической сфере судьи и так являются элитой, и незачем включать их в другую элиту>,- заметил глава ВСС.

Также Вардазарян прокомментировал заявление министра юстиции Рустама Бадасяна, согласно которому следует, что в Армении независимость судебной власти находится под угрозой.

<Для меня неприемлемы записи в соцсетях, унижающие достоинство и авторитет судей, ибо нет ни одного уголовного дела, связанного с тем или иным несправедливым судейским вердиктом. Если уж руководство страны считает, что независимость судебной власти в Армении под угрозой, то почему этот вопрос не рассматривается ни в Генпрокуратуре, ни в Специальной следственной службе>,- подчеркнул Вардазарян.

Вардазарян заметил, что судебная система в Армении находится на весьма высоком уровне и судьи во всех вопросах проявляют профессиональный подход. Поэтому вся критика в адрес судебной власти необоснованная.