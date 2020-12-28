Понедельник, 28 Декабря 2020 13:23

АрмИнфо.Сегодня предпринимается попытка стереть Республику Армения с географической карты мира. Об этом 28 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

По его словам, 2020 год завершается процессом лишения родины для тысяч людей, 30 тысяч жителей Арцаха живут в гаражах и подвальных помещениях. У государства же, как продолжил депутат, нет сил для решения их проблем. С момента завершения боевых действий прошло 47

дней, по истечении которых власть не может полноценно оценить то, что было потеряно. Между тем, как считает Микаел Мелкумян, помимо того, что имеются тысячи погибших, пропавших без вести, раненых, 9,5 тысяч кв. км территории Арцаха, сегодня предпринимается попытка стереть с географической карты мира и Республику Армения. " Останется лишь Ереван и Араратская долина, и необходимо не допустить этого", - заявил депутат.

Он также отметил, что последствия сложившейся ситуации проявят себя уже в самое ближайшее время, когда не будет возможности выплачивать пенсии и заработную плату. Страну и Арцах ждет энергетический кризис. С 1 февраля 2021 года на 3 драма повысятся тарифы на электроэнергию. Арцах производил 600 млн кВт/ ч электроэнергии, сейчас этот показатель снизился до 330 млн кВт/ч. При этом, в самом Карабахе потреблялось 390 млн кВт/ч электроэнергии. ""Кто-нибудь, задумывался над этим, или своей ложью и пустой болтологией вы намерены решить все эти проблемы", - заявил Микаел Мелкумян.