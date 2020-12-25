Пятница, 25 Декабря 2020 17:40

АрмИнфо. Мэр Капана Геворк Парсян не исключает позиционные изменения на армяно-азербайджанской границе. Об этом в ходе рабочего обсуждения, организованного парламентской фракцией партии <Процветающая Армения>, представляя сложившуюся в регионе ситуацию, заявил глава общины Капан Геворг Парсян.

Мэр подчеркнул, что сейчас он не осуществляет работ по укреплению границы именно потому, что не исключает возможность позиционных имений. <На самом деле сейчас идет процесс определения границ, а не работы по демаркации границ. В процессе участвуют представители российской и азербайджанской стороны. Вот вчера, к нашим границам со стороны Азербайджана подошла группа для ведения переговоров с представителями Министерства обороны. С нашей стороны на переговоры отправился генерал, который сейчас координирует оборону наших границ>, - подчеркнул Парсян.

Глава Капана сообщил, что азербайджанцы предлагали сдвинуть позиции на 100-200 метров от границ с обеих сторон, чтобы солдаты не контактировали между собой и из-за этого не возникали бы новые конфликты. В свою очередь представители Минобороны Армении предложили осуществить такой подход по всей границе, так как есть участки, где азербайджанцы фактически вплотную приблизились к границе Армении. Сейчас это предложение находится на стадии обсуждений.