Четверг, 24 Декабря 2020 18:12

АрмИнфо.Во время последней войны Москва оказывала военно-техническое содействие Еревану и в Азербайджане об этом хорошо знают. Об этом в ходе обсуждения, организованного Cоюзом армян России сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат заметил, что сейчас России стоит нарастить свое военное присутствие в Армении. Затулин заметил, что следует разработать механизмы по оказанию Еревану дополнительного содействия. Также российский депутат напомнил, что в армянском городе Гюмри расположена российская военная база, а российские миротворцы обеспечивают мир в Арцахе.

<Сейчас Армения не готова к новой войне, поэтому присутствие миротворцев в Карабахе имеет важное значение. Более того, пока еще не решены внутренние проблемы Армении. МЧС России также помогает установлению стабильности в Карабахе. Главное, чтобы в Арцахе соблюдались все пункты трехстороннего соглашения>,- заметил Затулин.

Депутат подчеркнул, что в Сюникской области Армении появились российские пограничные посты, которые охраняют границы страны. По словам Затулина, интенсификация сотрудничества между Ереваном и Москвой должна произойти после смены власти в Армении. Так как в том случае, если сейчас Россия окажет Армении содействие, может сложиться впечатление, что помощь оказывается непосредственно руководству страны.