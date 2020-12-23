Среда, 23 Декабря 2020 17:05

АрмИнфо. Определение границ между Армении и Азербайджаном посредством GPS вызывает ряд вопросов. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"В частности, возникает вопрос, принимает ли премьер-министр Армении Никол Пашинян за основу текущего процесса демаркации границ итоги голосования в парламенте от 2010-го года. Или же он считает, что в 2010-м парламент совершил беззаконие? Ответа на этот резонный вопрос премьер не дает, предпочитая использовать данный документ исключительно с целью обвинить в происходящем "бывших", - отметил он.

Подобную трансформацию пограничной проблемы в политическую, проведение в обществе разделительных линий с целью получения дополнительных политических дивидендов аналитик считает недопустимым. Если же "бывшие" действительно совершили в 2010 году беззакония, то ничто не должно мешать премьеру их наказать по всей строгости закона.

Согласно аналитику, все подобные вопросы между Ереваном и Баку необходимо решать посредством двустороннего или многостороннего договора. Однако, подобных договоров нет. Есть лишь заявления самого Пашиняна об ожидающемся к подписанию трехстороннего документа, регулирующего пограничные вопросы. Именно здесь, по прогнозам Сарояна, и возникнет главная проблема.

"Подписав подобный документ, премьер-министр Армении автоматически признает территориальную целостность Азербайджана. Однако, подобное подписание войдет в противоречие с комплексом правовых регулировок Армении. С основой нашего государства, не признающего Арцаха в составе Азербайджана. Меж тем, вопрос только- только возвращается в правовое поле", - отметил он.

По оценкам Сарояна, серьезность проблем подобного уровня не осознается ни самим премьером, ни, тем более, его командой. В этом свете, он считает необходимым поиск формулы позволяющей Армении избежать признания территориальной целостности Азербайджана вместе с анклавом в виде Арцаха.

"Вопросов хватает. В том же трехстороннем заявлении от 9 ноября отмечено, что вопрос определения статуса Арцаха оставляется на будущее. И я не исключаю, что это даст Армении возможность избежать включения анклава Арцах в территориальные рамки государства Азербайджан. Еще один вопрос - статус 5-километрового коридора меду Арменией и Арцахом", - заметил он.

В свете наличия подобных вопросов, существенное значение для Пашиняна, согласно аналитику, приобретает сам факт отсутствия упоминания Арцаха в ожидающемся к подписанию трехстороннем соглашении. Соответственно, даже признав территориальную целостность Азербайджана, армянский премьер может сослаться на отсутствие упоминания в документе вопроса о статусе Арцаха.

"Однако, и тут немедленно возникнет вопрос - а что вообще представляет собой изолированный, анклавный Арцах? И вот тут наши власти уже загоняют сами себя в ловушку. Ловушку, выйти из которой даже в наилучшем случае будет очень трудно", - подытожил аналитик.