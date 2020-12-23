Среда, 23 Декабря 2020 16:33

АрмИнфо. Лишь время способно преодолеть послевоенные настроения в Армении и Азербайджане, преодолеть, притупить чувство поражения и победную эйфорию. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Подобные страницы истории, как правило, переворачиваются очень трудно. Особенно в условиях нерешенности, собственно, конфликта, в условиях наличия множества подлежащих обсуждению и решению вопросов, на что одна из сторон не готова и по- прежнему говорит с позиции силы. Да что там, одна из сторон конфликта вообще считает, что Минской группы ОБСЕ уже нет", - отметил он.

По оценкам Малашенко, в регионе изменились границы, но не содержание и логика процессов. Все эти поствоенные реалии профессор оценивает как препятствия на пути развития конструктивного диалога, достойного сотрудничества между сторонами конфликта. В этом свете, он считает очевидными невозможность, как диалога, так и сотрудничества, как минимум, на данном этапе.

Профессор убежден в беспочвенности всех разговоров о сотрудничестве между странами региона в формате шести, или каком-то ином формате. По его оценкам, на данном этапе реализация подобных планов, представляется, нереалистичной. На его взгляд, до разрешения всего комплекса вопросов и проблем между конфликтующими сторонами ни мира, ни тем более сотрудничества, ждать в регионе не приходится.

Президент Турции активно озвучивает новые идеи по созданию в регионе нового геополитического статус-кво. Разумеется, под турецким протекторатом. И делает это параллельно с озвучиваемыми "братом Алиевым" очередными угрозами в адрес Армении.

10 декабря на параде в Баку Эрдоган озвучил возможность создания на Южном Кавказе "платформы шести" - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Армении, для развития сотрудничества между государствами региона. Уже 11-го декабря, возвращаясь из Баку, Эрдоган заявил в самолете своим журналистам о поддержке данного проекта президентом РФ Путиным

"В свою очередь перед армянской дипломатией стоит целый ряд подлежащих решению проблем. Особенно в поствоенный период. Сегодня Еревану необходимо противостоять дипломатическим ударам посредством выстраивания отношений, в том числе со странами, с которым ранее эти отношения не выстраивались. Гибкость и профессионализм - основные качества для отстаивания собственных интересов. А это в свою очередь требует серьезной аналитической работы с целью выстраивания базы для работы на международных площадках", - подытожил Малашенко.