Суббота, 19 Декабря 2020 14:21

АрмИнфо.Комитет спасения Родины приглашает граждан Армении 19 декабря в 15:00 принять участие в митинге-шествие. Об этом сообщает пресс- служба комитета.

Шествие стартует в площади Свободы в Ереване и двинется к церкви Сурб Григор Лусаворич, где пройдет служба в память о героях, павших во время арцахской войны.

Отметим, что с 19 по 21 декабря в Армении объявлен траур. С шествием в пантеон <Ераблур> направился премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе шествия, между сторонниками Пашиняна и его противниками произошел небольшой инцидент.

Один из граждан заявил, что он отец героя арцахской войны и не хочет, чтоб Пашинян посетил могилу его сына, после чего к нему присоединились и другие граждане, с аналогичными заявлениями. Депутат от правящей фракции <Мой шаг> Андраник Кочарян назвал происходящее провокацией и заявил, что он пойдет в <Ераблур>.

В свою очередь ветераны арцахской войны также поджидают Пашиняна в <Ераблуре> и намерены не дать ему войти на территорию пантеона