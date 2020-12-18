Пятница, 18 Декабря 2020 12:10

АрмИнфо.Пассивность Москвы в соблюдении армянских интересов и реализации пунктов Заявления от 9 ноября имеет довольно простое объяснение. Россия уже не является всемогущей империей. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Наше общество упорно не желает признаваться само себе, что сегодняшняя Россия уже не та Россия, которой она была еще вчера. Меж тем, ряд обстоятельств, как в ходе войны, так и по ее итогам, прямо связаны с понижением роли России. С этим же было связано закрепление на Южном Кавказе турецких военных еще по итогам июльских совместных турецко-азербайджанских военных учений", - заметил он.

Таким образом, 44-дневная война, по оценкам аналитика, лишь доказала правильность расчетов Анкары относительно возможностей влияния Москвы на текущую ситуацию. После чего Россия с целью "спасти лицо" задействовала политический инструментарий, разместив в Арцахе своих миротворцев. Тем самым Москва пытается продемонстрировать миру, что ее роли и значению в регионе по-прежнему ничего не угрожает. Однако, реальность, по мнению Сарояна, выглядит несколько иным образом.

По его оценкам, в Москве надеялись, что размещение в Арцахе российских миротворцев позволит привнести на Южный Кавказ хотя бы временную стабильность, но и тут российские расчеты не оправдались. Причина в осознании Турцией нежелания России идти на военное столкновение. Осознании готовности Москвы сделать для этого все, включая готовность принести в жертву Армению.

"Как результат мы превратились в мелкую разменную монету в геополитическом торге между Россией и Турцией. И даже не пытаемся осознать, что нас пусть вынужденно, но приносят в жертву. Россия будет делать все с целью достижения хотя бы относительной стабильности в отношениях с турками. Реджеп Эрдоган в свою очередь прекрасно понимает, что поймал Россию за руку в ее бессилии и теперь будет по возможности ее выворачивать. Соответственно, ожидать стабильности, в этом свете, не приходится", - подчеркнул он.

В этом плане аналитик констатировал полное фиаско многолетней политической линии Еревана по возложению ответственности за безопасность Армении и Арцаха на Москву. По его оценкам, надежды властей Армении избавиться от проблем с безопасностью, переложив всю ответственность на плечи России, оказались иллюзорными. Особенно в свете того, что в ходе 44 дней тяжелой войны против Армении воевало несколько военно- политических центров силы.

"Таким образом, принятие суверенных решений, посредством взятия на себя полноценной ответственности за эти решения остается для руководства Армении практически безальтернативным вариантом. Иного варианта нам просто не оставляют. Думаю, что даже в сложившейся ситуации это станет наилучшим решением для Армении. И на этом пути для начала необходимо прекратить возлагать надежды на других. После этого уже начнут вырисовываться новые конфигурации и возможности дальнейших действий", - подытожил аналитик.