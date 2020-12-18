Пятница, 18 Декабря 2020 12:02

АрмИнфо. В случае отсутствия инициирования целого ряда шагов, нарушения режима перемирия, инциденты в зоне карабахского конфликта могут принять продолжительный характер. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Отталкиваясь от опыта изучения режимов перемирия в современных конфликтах, могу сказать, что одного объявления перемирия и размещения миротворцев, представляется недостаточным. А вероятность воспламенения ситуации в подобных условиях остается достаточно высокой. Особенно в случае, когда обе стороны не согласны с военными итогами конфликта и размещены в сложной гористой местности в условиях не уточненных до конца границ", - подчеркнул он.

В этом свете, эксперт считает возможным и правильным решением применение в Арцахе донбасского опыта разведения сторон конфликта. События на Донбассе, все попытки установления там режима перемирия также продемонстрировали необходимость дополнительных мероприятий в направлении его укрепления.

Решение проблемы Евсеев видит в формировании "серой зоны" между сторонами конфликта в Арцахе. Территории, на которой не будет ни армянских, ни азербайджанских военных. Эксперт убежден, что создание подобной зоны позволит существенно понизить вероятность провокаций.

Еще одним важным фактором на этом пути Евсеев считает отвод с передовой тяжелых видов вооружений. В условиях перемирия их нахождение на линии соприкосновения эксперт считает необоснованным. Еще одним минусом текущей ситуации, по его оценкам, является отсутствие механизма по фиксированию и контролю нарушений режима перемирия.

"Меж тем "серая зона", которую вполне могут контролировать наши военные, может оказаться полезной и в деле повышения эффективности работы миротворческого контингента. Последний ограничен в числе и передвижение военных по ограниченной траектории позволит нивелировать данный фактор. Россия не против увеличения миротворческого контингента, но говорить об этом пока что преждевременно. Основной вопрос сегодня - разработка правильных механизмов контроля над ситуацией", - подчеркнул эксперт.