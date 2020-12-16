Среда, 16 Декабря 2020 18:05

АрмИнфо. Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мир. Об этом 16 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Москве выражается надежда на то, что и стороны конфликта нацелены на те же цели. Захарова подчеркнула, что позиция России была представлена в Баку послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым, и временным поверенным в делах РФ в Армении Алексеем Синегубовым.

Касаясь вопроса Общественного телевидения Армении о заявлении спикера азербайджанского парламента о том, что <российские миротворцы не имеют права мешать Азербайджану в проведении антитеррористической операции>, Мария Захарова отметила, что все заявления, которые делаются сторонами конфликта, должны быть нацелены на достижение главной задачи - долгосрочный мири полноформатное урегулирование. "Каждое заявление, которое делается, должно взвешиваться именно с точки зрения того, какая польза или вред это заявление может нанести",- подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что проделана важнейшая сложная работа, и по этой причине необходимо взвешивать каждое слово. Все вопросы и проблемы могут и должны решаться между сторонами в рабочем порядке. <Мы поддерживаем диалог и с Баку, и с Ереваном по всем каналам, и все возникающие проблемы необходимо решать именно в таком ключе>,- отметила официальный представитель МИД РФ.