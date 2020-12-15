Вторник, 15 Декабря 2020 12:21

АрмИнфо.Профессор Грузинского технического университета, доктор международных отношений, конфликтолог Амиран Хевцуриани в интервью АрмИнфо комментирует итоги 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном. Рассуждает о внутриполитических событиях в Армении, а также сравнивает внутриполитическую и внешнеполитическую поствоенную ситуацию в Грузии и Армении.

Итоги 44-дневной войны за Арцах стали для армянского общества полной неожиданностью. Причины поражения только-только начали анализироваться и в целом общество на эмоциональном уровне все еще не готово их принять как данность. Прокомментируйте ситуацию трезвым взглядом конфликтолога.

Прежде всего, отмечу, что прошедшая война показала, что Армения не была готова ни к одному из ее компонентов. Особенно удивительно во всей этой истории то, что как оказалось, на протяжении 26 лет Армения только ожидала этой войны, ожидала нового витка эскалации конфликта. Но ничего не сделала, чтобы его предотвратить. И все это на фоне того, как противник - Азербайджан, ни дня не скрывавший своих намерений, попытаться вернуть территории, потратил на подготовку к этой войне миллиарды долларов. И я просто отказываюсь верить, что у армянской разведки не было об этом всем информации. И на фоне колоссальной разницы между Вооруженными силами Армении и Азербайджана никто из прежних властей Армении не предпринимал достаточных усилий для того, чтобы эту разницу устранить.

Вы характеризуете поражение Армении как военное или же это стало поражением и армянской дипломатии?

Перед войной Армения проиграла и дипломатическую войну. И формула здесь весьма проста. Военный паритет был нарушен в пользу Азербайджана. Это факт. И об этом факте, к примеру, еще в 2018-м писал премьер-министру Николу Пашиняну экс- командующий Армии обороны Арцаха Самвел Бабаян. Подобное нарушение баланса сил неминуемо должно было побудить армянскую дипломатию, военно-политическое руководство к большей гибкости на дипломатическом фланге. С целью избежать войны или как минимум по возможности ее отдалить. Еще 20 июля этого года я писал о неизбежности масштабной войны, о том, что война была как никогда близка. И я почти не ошибся и в датах. Меж тем, все эти годы армянская дипломатия висела на стратегическом союзе с Россией. Союзе со страной, параллельно поставляющей вооружения противнику Армении Азербайджану. И за все эти годы Ереваном не было предпринято даже попытки дипломатического прорыва на внешнем фронте. Все это в совокупности привело к победе Баку и на дипломатическом фронте.

В Армении положившее конец войне Заявление от 9 ноября сравнивается по масштабам с Московским договором от 1921 года, а его последствия расцениваются как катастрофа. Поделитесь Вашей оценкой.

Армения потерпела поражение в этой войне, и это реальность. И эту реальность необходимо принимать как государству, так и обществу. И конечно, необходима политическая стабилизация и полная перезагрузка как внутренней, так и внешней политики. А что касается результатов, то эти результаты далеко не такие катастрофические, как их рисует ваша оппозиция. Ведь результат войны мог быть гораздо хуже. Однако следует признать, что, несмотря на военное поражение, Армения по­прежнему контролирует почти 80% Арцаха и Лачинского коридора. Понятно, что уже совместно с Россией. И конечно, Араик Арутюнян и его правительство до сих пор находятся на своих местах в Степанакерте. Поверьте, все это очень сильно раздражает достаточно многих в Азербайджане. И они правы. Мне бы тоже на их месте все это не понравилось.

Что Вы имеете в виду, говоря о необходимости полной перезагрузки внутренней и внешней политики Армении?

На мой взгляд, в ближайшем будущем основной задачей для Армении является достижение внутренней стабильности и нейтрализация деструктивных реваншистов. В той же войне 2008 года Грузия проиграла России. И уже тогда наша оппозиция потребовала немедленной отставки действующей власти. Однако большая часть грузинского общества за ней не последовала, и правительство было переизбрано обществом путём демократических выборов в установленные Конституцией сроки. Думаю, что именно так и должно быть в случае с Арменией. Да, об ошибках премьера Пашиняна можно говорить бесконечно, но сегодня главное - это все же институциональная стабильность. Я не исключаю проведения в Армении досрочных выборов, однако, они должны основываться на базе общего консенсуса и проводиться нынешней администрацией. Некоторые, вероятно, считают, что Армения выжила благодаря заключенному 9 ноября соглашению по Арцаху. Я же думаю, что Армения выжила в Ереване. Я даже не хочу представлять, какой бы была Армения сегодня, если бы в ночь с 9-е на 10-е произошел переворот. Думаю, это действительно обернулось бы для Армении потерей государственности. "Плохой" Пашинян и его правительство гораздо лучше, чем те реваншисты, которые, несмотря на минимальную поддержку, по-прежнему упорно пытаются захватить власть. Совершенно абсурдно и несправедливо прямо обвинять Пашиняна в развязывании и поражении в войне. Пашинян пожинал то, что сеяли 24 года. Таким образом, полной катастрофой для Армении являются 16 партий и их предполагаемый лидер Вазген Манукян. Их политическая реинкарнация немыслима. Думаю, что современное армянское общество этого просто не допустит.

В некотором смысле Грузия 2008 года и Армения 2020 года имеют определенную схожесть. После войны 08.08.08 Грузия радикально и окончательно пересмотрела вектор внешней политики. А какими видятся внешнеполитические перспективы Армении Вам?

Прежде всего, отмечу внешнеполитические активы Грузии и перспективы развития, в этом свете, армяно-грузинских отношений. Как известно, у Грузии очень хорошие отношения, как с Азербайджаном, так и с Турцией. И наша страна не собирается пересматривать эти отношения, потому что это не исходит из наших национальных интересов. При этом, Армении, несмотря на все ожидаемые трудности на этом пути, просто необходимо пересматривать свой внешнеполитический вектор. Ведь именно стратегическое партнерство с Россией, и членство Армении в изначально мертворожденной организации - ОДКБ привели Армению к этому дню. И в этом контексте, на мой взгляд, важен пример Грузии. Россия либо привыкнет к тому, что окончательно потеряла Грузию, либо нормальные отношения между нами никогда не восстановятся. Грузия никогда больше не станет частью России. Мы хотим только добрососедских отношений, но лишь после деоккупации наших, оккупированных Россией территорий. Следовательно, наш внешний вектор незыблем и ориентирован на интеграцию в западные международные структуры, и это обязательно произойдет сегодня или завтра. И никакой шантаж нас на этом пути не остановит. В этом свете, думаю, этот фактор важен и для Армении. И если Армения действительно собирается как-то выходить из всей этой ситуации, в первую очередь вам необходимо думать о нормализации отношений с Турцией. Позвольте мне пояснить, я не считаю серьезными аналитиками тех экспертов, которые ставят под сомнение перспективы членства Турции в НАТО. Турция никогда не выйдет из НАТО. Более того, не являющаяся членом НАТО Турция, не привлекает Россию. Турция необходима Москве в качестве периодического, ситуативного партнера исключительно в рамках НАТО. И в конце концов, Армении следует подумать о нормализации отношений с Азербайджаном. Как и Азербайджану подумать о нормализации отношений с Арменией. Все мы знаем, что соседей не выбирают. Сколько еще поколений должны поубивать друг друга, чтобы это стало ясно окончательно и армянам, и азербайджанцам? Этот кошмар должен, наконец, закончиться.