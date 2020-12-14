Понедельник, 14 Декабря 2020 17:13

АрмИнфо.Учитывая, что как наша деятельность, так и деятельность наших врагов на протяжении последних десятилетий была направлена именно на это, 44-дневная война, на мой взгляд, была просто неминуема. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-посол Армении в Сирии, востоковед, профессор Давид Ованнисян.

"Сегодня власти обвиняют в итогах войны оппозицию, оппозиция обвиняет власть. А в реальности виновны все. Позиция занятая правящим классом Армении, начиная с отставки Левона Тер-Петросяна, так или иначе, была направлена на возобновление войны. И это еще полбеды. На фоне подобной позиции все эти годы ощутимой подготовки к этой самой войне не велось. Меж тем, именно наша неготовность к войне стала одной из ее важнейших причин", - заметил он.

Отметив, что стремление к миру априори диктует готовность к войне, профессор подчеркнул, что Армения не готовилась к войне в силу недостаточного внимания к геополитическим, глобальным трансформациям. Непрофессионального отношения к пертурбациям в раскладе сил на международной арене и т.д. Именно поэтому армянский народ оказался совершенно не готов к тому, что произошло.

На этом фоне, все обвинения оппозиционеров Ованнисян оценивает как предвзятые и необоснованные. Он напомнил, что все сегодняшние оппозиционеры в разные временные периоды сами управляли Арменией и так и не вышли на решения, которые сделали бы эту войну невозможной. Профессор, в этом свете, выделил необходимость экономического, политического, военного усиления страны. Укрепления международных позиций Армении, в том числе посредством создания панармянской военной системы.

"В конце концов, мир является важнейшей гарантией безопасности. И в числе всего прочего он достигается посредством взаимных компромиссов. К которым все эти годы не был готов никто. Политический класс не предпринимал никаких усилий в подготовке нашего общества к подобным компромиссам. И конечно, к войне привело непрофессиональное управление страной в течение последних 2,5 лет", - подчеркнул он.

Выход из ситуации Ованнисян видит в скорейшем инициировании переговоров с различными центрами силы. На его взгляд, существует немало международных гарантий, на получение которых Армения должна немедленно направить всю имеющуюся энергию и потенциал. Власти, в свою очередь, необходимо готовить страну к справедливым выборам, которые должны пройти исключительно в условиях равных возможностей для всех политических сил.

"Однако, эти выборы должны пройти исключительно после завершения текущего переходного периода. Сегодня мы не имеем права идти на дальнейшую большую дестабилизацию ситуации. Никто не имеет на это права. Сегодня мы живем явно не в том периоде, когда можно говорить на языке ультиматумов. Это самое опасное, что можно представить. И нам всем необходимо избегать дальнейших потрясений", - подытожил Ованнисян.