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 Пятница, 11 Декабря 2020 14:54
Марианна Мкртчян

Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе

Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе

АрмИнфо. Победа в Карабахе открыла новую страницу в истории Кавказа. Уверен, что история региона отныне будет развиваться в совершенно ином русле. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами по пути из Баку в Анкару.

"Мы не оставляли Азербайджан наедине с вызовами. Представители МИД, Минобороны и разведки тесно контактировали с азербайджанскими коллегами. Кроме того, наши представители постоянно посещали Азербайджан", - сказал Эрдоган, коснувшись войны, развязанной против Нагорного Карабаха.

Турецкий лидер привлек внимание к озвученной накануне в Баку инициативе по созданию "Платформы шести" (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и при желании - Армении) на Южном Кавказе. "Если Армения решит принять участие в этом процессе и предпримет позитивные шаги, то в отношениях Турции и Армении может быть открыта новая страница", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, "Платформа шести", над которой работает Турция, станет площадкой для взаимовыгодного сотрудничества.

Турецкий лидер коснулся также будущего отношений с США.

По словам Эрдогана, попытка США включить Турцию в рамки закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) - проявление неуважения к очень важному союзнику по НАТО. При этом он отметил, что политика США, вероятней всего, прояснится после передачи власти новой администрации Белого дома. "Поэтому нам стоит потерпеть. Время покажет", - сказал Эрдоган.

Стоит также заметить, что в Ереване уже отреагировали на инициативу Эрдогана.

Так, председатель постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам, депутат от правящего блока <Мой шаг> Бабкен Тунян отвечая на вопрос о возможности участия в инициативе президента Турции, в частности сказал: "С глобальной точки зрения Армения должна руководствоваться собственными интересами, и если из этих интересов вытекает, что она должна участвовать в какой-либо платформе, то она должна участвовать, а если нет - то нет". 


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