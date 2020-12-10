Четверг, 10 Декабря 2020 13:41

АрмИнфо. Вокруг карабахского урегулирования уже формируется, и будет формироваться совершенно новая ситуация. Данный процесс обусловлен формированием в мире новых сил, имеющих совершенно иное влияние на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

«На этом фоне, своим нулевым воздействием на ситуацию в ходе всех 44 дней войны в Карабахе Минская группа ОБСЕ окончательно доказала собственную несостоятельность и бессилие. Минский формат является единственным признанным форматом урегулирования конфликта. Однако, будучи отрезанным от региона, этот формат оказался неспособен как-то повлиять на ситуацию. В этом свете, я не ожидаю от намечающегося визита сопредседателей в Ереван и Баку изменений в сложившейся ситуации», - подчеркнул он.

9 декабря, выступая на брифинге для членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что сопредседатели МГ ОБСЕ в эти выходные посетят

Баку и Ереван.

«Вашингтон продолжает призывать Азербайджан и Армению к урегулированию карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Американский сопредседатель Эндрю Шофер поедет в эти выходные дни с другими сопредседателями в Баку и Ереван, чтобы определить, где мы можем продвинуться вперед в дипломатическом урегулировании этого конфликта. США настаивают на выработке прочного решения конфликта за столом переговоров», - подчеркнул Рикер.





По оценкам Малашенко, по итогам 44-дневной войны в регионе сформировалась совершенно новая ситуация. А подписанное при посредничестве и поощрении Москвы заявление о перемирии, конца карабахского конфликта собой не знаменует. В этом свете, на его взгляд, сегодня очень сложно прогнозировать как ситуация будет развиваться уже завтра. Не говоря уже о ситуации через 5 лет, когда завершится срок дислокации российских миротворцев.

«Суть новых реалий в позиционировании Турции себя в регионе как сверхдержавы. И расширение турецкого влияния одновременно и соответствует, и противоречит российским интересам. Между Москвой и Анкарой все еще идут сложные переговоры. Эти переговоры будут продолжаться, однако, вне рамок МГ ОБСЕ. Война была остановлена в результате задействования иного, непризнанного и незакрепленного формата. Тем не менее, этот обусловленный региональными интересами формат уже стал фактором», - подчеркнул Малашенко.