|Глава МИД Армении едет во Францию
|Дорога через КПП "Верхний Ларс" продолжает оставаться закрытой для большегрузов
|Полиция Армении призвала граждан соблюдать правила законопослушания и сосуществования
|В Национальном Собрании Армении планируется проведение обсуждений по вопросу о военнопленных и заложниках
|Айк Цирунян и Нарек Григорян стали депутатами Национального Собрания Армении
|Пресс-секретарь премьера: Заявления и действия архиепископа Микаела вызывают только недоумение
|Чавушоглу заверяет: Анкара не притязает на армянские земли
|Президент Армении встретился с группой французских врачей, оказывающих содействие в лечении раненных военнослужащих
|Глава МИД Армении обсудил с Генсеком ОДКБ ход реализации решений СКБ
|Новоназначенный посол Эстонии прибыла в Армению
|Лавров предостерег ЕС от попыток представить современный мир как подлежащий на разделение сфер влияния
|Глава МИД Армении высказался по поводу вероятности нормализации отношений с Турцией
|Айвазян: В ближайшее время ожидается визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион
|СНБ Армении будет вести последовательную борьбу за обеспечение основ конституционного порядка
|Айвазян: Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха
|Армения и Швеция разработают программу по сейсмической защите населения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Лавров: МГ ОБСЕ могли бы подключить свой вес и авторитет для привлечения международных организаций в Нагорный Карабах
|НАН РА: Представленный правительством проект закона "О высшем образовании и науке" ставит под угрозу развитие фундаментальных наук Армении
|Банк ВТБ (Армения) оповещает своих клиентов об улучшении условий гарантирования вкладов физических лиц
|Авиакомпания Ryanair временно приостановила полеты в Армению из-за эпидемии COVID-19
|Путин и Меркель обсудили Карабах
|Премьер-министр Армении почтил память жертв землетрясения 1988 года
|Арарат Мирзоян и Артур Товмасян подчеркивают важность принципов самоопределения народов для возобновления мирных переговоров
|Глава МИД России рассказал, о чем договорился на переговорах с армянским коллегой
|Лавров: Договоренностями по Карабаху можем превратить Южный Кавказ из региона противоречий, в регион стабильности и процветания
|Не будет на Кавказе Армении, не будет и России
|Езидский активист Мирза Диннайи прибыл в Армению и намерен посетить Арцаха
|Начальник управления: Программа по решению жилищных проблем жителей Спитакского землетрясения должнa быть завершена к концу 2020 года
|Наира Зограбян: Сегодня Армения столкнулась с реальной угрозой своей территориальной целостности
|Депутат: Если в срочном порядке не мобилизовать ресурсы нации, ситуация может полностью выйти из под контроля
|Джейхун Байрамов едет в Тегеран
|Российские саперы в Карабахе разминировано более 60 га местности, 20 км дорог, обезвредили около 1250 взрывоопасных предметов
|Депутат: Символ поражения должен подать в отставку
|Губернатор Ширака: Катастрофы проходят, а Родина вечна
|Ардшинбанк привлек 20 миллионов долларов США от инвестиционной управляющей компании responsAbility Investments AG
|Посол Франции: Пусть 7 декабря, будет не только днем траура, но и днем гордости и надежды для Армении
|Транспортная дипломатия Нейтрального Туркменистана
|Депутат: Армения оказалась в политическом кризисе
|Спасательные отряды ГСЧС Арцаха продолжают поиск тел погибших военнослужащих
|В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения
|Российские медики из МОСН создали врачебные бригады для оказания помощи населению Аскеранского района Нагорного Карабаха
|Опрос: Более 80 % граждан в Армении положительно оценивает миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Лавров и глава МИД Армении обсудят ход реализации заявления по Нагорному Карабаху
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские зверства в ходе этой войны являются результатом организованной госполитики армянофобии
|В Армении стартуют Польские культурные дни
|Президент Армении требует у правительства отчитаться за перечисленные Всеармянским фондом «Айастан» средства
|Левон Тер-Петросян назвал опасными мысли Вазгена Манукяна по поводу антитурецкого союза
|Первый президент Армении предупреждает об угрозе гражданской войны
|МЧС РФ увеличивает группировку сил в Нагорном Карабахе для осуществления гуманитарной миссии
|Обильный снегопад заблокировал КПП Верхний Ларс
|Эрдоган выразился о позиции Франции по карабхскому вопросу
|За неделю в Центр управления миротворческой деятельностью поступило свыше 210 обращений о пропавших армянских военнослужащих
|В Армении за сутки было выявлено 930 случаев заражения коронвирусом
|Премьер Армении провел очередную встречу с членами семей погибших военнослужащих
|Оппозиция потребовала от премьера уйти в отставку до 12.00 ближайшего вторника
|Гагик Царукян: Отставка премьер-министра Армении безальтернативна
|Вазген Манукян: Есть множество преград, но самая главная из них – это Никол Пашинян
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 1267 новых случаев заражения COVID-19, 32 пациента скончались
|Представитель Армении избран в Группу экспертов по противодействию торговле людьми СЕ
|Читать больше
АрмИнфо. На территории Армении есть труднопроходимые дороги.
Так, согласно сообщению МЧС РА, проезд затруднен по дорогам, ведущим к крепости Амберд и озеру Кари. Кроме того, проезд через перевал Варденяц затруднен для большегрузов с прицепами. Проезд затруднен для фур на перевалах Спитака из-за гололедицы.
В МЧС РА со ссылкой на коллег из Грузии и Северной Осетии сообщили, что дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов. При этом в армянском ведомстве напомнили об ограничительных мерах, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса.
Стоит заметить, что из-за неблагоприятных погодных условий дорога на Ларс закрыта уже третий день, на пропускных пункта и со стороны России, и со стороны Грузии скопилось большое количество фур.
В МЧС призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно на зимних шинах.
|Глава МИД Армении едет во Францию
|Дорога через КПП "Верхний Ларс" продолжает оставаться закрытой для большегрузов
|Полиция Армении призвала граждан соблюдать правила законопослушания и сосуществования
|В Национальном Собрании Армении планируется проведение обсуждений по вопросу о военнопленных и заложниках
|Айк Цирунян и Нарек Григорян стали депутатами Национального Собрания Армении
|Пресс-секретарь премьера: Заявления и действия архиепископа Микаела вызывают только недоумение
|Чавушоглу заверяет: Анкара не притязает на армянские земли
|Президент Армении встретился с группой французских врачей, оказывающих содействие в лечении раненных военнослужащих
|Глава МИД Армении обсудил с Генсеком ОДКБ ход реализации решений СКБ
|Новоназначенный посол Эстонии прибыла в Армению
|Лавров предостерег ЕС от попыток представить современный мир как подлежащий на разделение сфер влияния
|Глава МИД Армении высказался по поводу вероятности нормализации отношений с Турцией
|Айвазян: В ближайшее время ожидается визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион
|СНБ Армении будет вести последовательную борьбу за обеспечение основ конституционного порядка
|Айвазян: Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха
|Армения и Швеция разработают программу по сейсмической защите населения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Лавров: МГ ОБСЕ могли бы подключить свой вес и авторитет для привлечения международных организаций в Нагорный Карабах
|НАН РА: Представленный правительством проект закона "О высшем образовании и науке" ставит под угрозу развитие фундаментальных наук Армении
|Банк ВТБ (Армения) оповещает своих клиентов об улучшении условий гарантирования вкладов физических лиц
|Авиакомпания Ryanair временно приостановила полеты в Армению из-за эпидемии COVID-19
|Путин и Меркель обсудили Карабах
|Премьер-министр Армении почтил память жертв землетрясения 1988 года
|Арарат Мирзоян и Артур Товмасян подчеркивают важность принципов самоопределения народов для возобновления мирных переговоров
|Глава МИД России рассказал, о чем договорился на переговорах с армянским коллегой
|Лавров: Договоренностями по Карабаху можем превратить Южный Кавказ из региона противоречий, в регион стабильности и процветания
|Не будет на Кавказе Армении, не будет и России
|Езидский активист Мирза Диннайи прибыл в Армению и намерен посетить Арцаха
|Начальник управления: Программа по решению жилищных проблем жителей Спитакского землетрясения должнa быть завершена к концу 2020 года
|Наира Зограбян: Сегодня Армения столкнулась с реальной угрозой своей территориальной целостности
|Депутат: Если в срочном порядке не мобилизовать ресурсы нации, ситуация может полностью выйти из под контроля
|Джейхун Байрамов едет в Тегеран
|Российские саперы в Карабахе разминировано более 60 га местности, 20 км дорог, обезвредили около 1250 взрывоопасных предметов
|Депутат: Символ поражения должен подать в отставку
|Губернатор Ширака: Катастрофы проходят, а Родина вечна
|Ардшинбанк привлек 20 миллионов долларов США от инвестиционной управляющей компании responsAbility Investments AG
|Посол Франции: Пусть 7 декабря, будет не только днем траура, но и днем гордости и надежды для Армении
|Транспортная дипломатия Нейтрального Туркменистана
|Депутат: Армения оказалась в политическом кризисе
|Спасательные отряды ГСЧС Арцаха продолжают поиск тел погибших военнослужащих
|В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения
|Российские медики из МОСН создали врачебные бригады для оказания помощи населению Аскеранского района Нагорного Карабаха
|Опрос: Более 80 % граждан в Армении положительно оценивает миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Лавров и глава МИД Армении обсудят ход реализации заявления по Нагорному Карабаху
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские зверства в ходе этой войны являются результатом организованной госполитики армянофобии
|В Армении стартуют Польские культурные дни
|Президент Армении требует у правительства отчитаться за перечисленные Всеармянским фондом «Айастан» средства
|Левон Тер-Петросян назвал опасными мысли Вазгена Манукяна по поводу антитурецкого союза
|Первый президент Армении предупреждает об угрозе гражданской войны
|МЧС РФ увеличивает группировку сил в Нагорном Карабахе для осуществления гуманитарной миссии
|Обильный снегопад заблокировал КПП Верхний Ларс
|Эрдоган выразился о позиции Франции по карабхскому вопросу
|За неделю в Центр управления миротворческой деятельностью поступило свыше 210 обращений о пропавших армянских военнослужащих
|В Армении за сутки было выявлено 930 случаев заражения коронвирусом
|Премьер Армении провел очередную встречу с членами семей погибших военнослужащих
|Оппозиция потребовала от премьера уйти в отставку до 12.00 ближайшего вторника
|Гагик Царукян: Отставка премьер-министра Армении безальтернативна
|Вазген Манукян: Есть множество преград, но самая главная из них – это Никол Пашинян
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 1267 новых случаев заражения COVID-19, 32 пациента скончались
|Представитель Армении избран в Группу экспертов по противодействию торговле людьми СЕ
|Читать больше
|Не будет на Кавказе Армении, не будет и России
|Прогноз: Внеочередные выборы в Армении неминуемы
|Прогноз: В следующий раз армянское общество будет внимательнее к своему выбору
|Прогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и Ираном
|Прогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будет
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности