Вторник, 8 Декабря 2020 11:04

АрмИнфо. На территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Так, согласно сообщению МЧС РА, проезд затруднен по дорогам, ведущим к крепости Амберд и озеру Кари. Кроме того, проезд через перевал Варденяц затруднен для большегрузов с прицепами. Проезд затруднен для фур на перевалах Спитака из-за гололедицы.

В МЧС РА со ссылкой на коллег из Грузии и Северной Осетии сообщили, что дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов. При этом в армянском ведомстве напомнили об ограничительных мерах, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса.

Стоит заметить, что из-за неблагоприятных погодных условий дорога на Ларс закрыта уже третий день, на пропускных пункта и со стороны России, и со стороны Грузии скопилось большое количество фур.

В МЧС призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно на зимних шинах.