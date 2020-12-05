Суббота, 5 Декабря 2020 13:31

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна, Гагик Галачян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Казахстане и Кыргыстане. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

"Принимая во внимание ходатайство премьер-министра РА, на основании второго пункта, первой части статьи 132 Конституции РА отозвать

Гагика Калачяна с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армении в Казахстане и Кыргызстане", - говорится в тексте указа.

Отметим, что о причинах отзыва ничего не сообщается. 12 ноября 2018 года президент РА подписал указ о назначении Гагика Галачяна послом страны в Казахстане, сменив на этом посту Ара Саакяна. Ранее, Гагик Галачян возглавлял департамент Европы МИД Армении